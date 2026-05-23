Oana Ţoiu, nou mesaj despre arhivele desecretizate. "Vom continua dosar cu dosar"

"În seara asta la “Noaptea Muzeelor”, sunt aduse la lumină în premieră documente declasificate din arhivele diplomatice.



Am reușit împreună să aprindem lumina peste perioada de tranziție de la comunism la democrație, de la control total la speranța lumii libere.

La doar 3 zile după ce am reușit să trecem Hotărârea de Guvern pentru declasificare am început deja să le punem la dispoziția publicului, şi le mulțumesc colegilor pentru pregătirea migăloasă şi capacitatea de a face asta realitate atât de repede.

De acum, acest proces nu va mai putea fi întors din drum, este dreptul vostru, dreptul nostru la propria istorie.

„Noaptea Muzeelor” prin expoziția „Democrația românească - Începuturi” este dedicată unor momente definitorii pentru parcursul democratic al României.

Colegii noştri de la Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe sunt acolo cu istorisiri bogate, aşa cum au cercetătorii pasionați de munca lor.

Documentele originale declasificate din arhiva MAE, referitoare la perioada 1990 -1992 sunt despre revenirea în țară a Regelui Mihai I, Mineriada din 13-15 iunie 1990 și reacțiile pe care aceste evenimente le-au generat pe plan internațional, precum și relațiile României cu Uniunea Sovietică, în contextul schimbărilor interne fără precedent și al evoluției climatului de securitate globală.

O mică parte este parte din expoziția din această seară, vom continua dosar cu dosar"

