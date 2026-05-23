Eugen Tomac, premierul cu care USR ar accepta să rămână la guvernare. Avantajul în relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre această potenţială nominalizare la România TV, în emisiunea moderată de Ioan Korpos.

A doua rundă de consultări ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, conform surselor România TV.

"Eu cred că ar fi o alegere foarte bună. Domnul Eugen Tomac, dincolo de experienţa sa de europarlamentar, foarte utilă în funcţia de premier al României, e un om foarte echilibrat. E şi cetăţean român, e şi cetăţean moldovean, ori în politica externă preşedintele Dan a făcut cunoscut obiectivul nostru diplomatic: integrarea Republicii Moldova în UE.

Este, sigur, în primul rând în interesul fraţilor noştri de peste Prut, dar şi în interesul strategic al României ca Republica Moldova să se îndepărteze de spaţiul ex-sovietic. Şi din acest punct de vedere ar fi o alegere bună.

Domnul Tomac ştie să asculte, are şi cunoştinţe economice, e un bun negociator. Deci, în opinia mea, Eugen Tomac ar fi o alegere bună în acest moment.

Asta pentru că PNL nu doreşte să fie la guvernare, când alegerea cea mai bună ar fi fost Cătălin Predoiu. Dar am înţeles că, cu Eugen Tomac, USR ar putea rămâne la guvernare. Şi atunci PNL intră în opoziţie, dar un guvern cu PSD, USR, UDMR, minorităţi şi, probabil, independenţii din Parlament, e un Guvern cu majoritate absolut suficientă pentru a începe în mod real reforme, nu ce a făcut domnul Bolojan. Care, fundamental, nu a făcut nicio reformă", a precizat Bogdan Chirieac.

Un Guvern cu PSD şi USR, funcţional, chiar dacă "îşi dau cu scaunele în cap"

"Cum ar arăta, domnule Chirieac, un astfel de Guvern? PSD cu USR?", a intervenit Ioan Korpoş.

"Rău ar arăta, pentru că USR nu se vor abţine să atace PSD tot timpul. La rândul lor, PSD vor riposta. Dar e răul mai mic, decât răul pe care îl avem acum cu Bolojan interimar, care dă drumul la tot felul de afaceri ciudate, controversate. S-a şi scris despre doamna vicepremier Oana Gheorghiu, despre dezvăluirile făcute de domnul Dragoş Vlad, de la ADR, încercările de a vinde pe repede înainte cele mai profitabile companii din România. Orice e de preferat acestui Guvern muribund, care oricum nu are toate atribuţiile pentru a conduce ţara într-un moment dificil.

Chiar dacă PSD şi USR se vor înjura şi îşi vor da cu scaune în cap, tot e bine să ai un Guvern funcţional", a mai declarat Bogdan Chirieac.

Revenind la Eugen Tomac, analistul politic a mai spus că "este un om în care preşedintele are încredere. E foarte bine ca preşedintele şi premierul să conlucreze. Nu am mai văzut de mult asta. Şi cred că ar fi bine pentru ţara noastră ca preşedintele şi premierul să nu mai fie tot timpul în concurenţă".