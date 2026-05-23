Cine ar putea fi noul premier. Bogdan Chirieac indică favoritul momentului

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat în ce stadiu se află acum discuţiile dintre preşedintele Nicuşor Dan şi partidele parlamentare pentru conturarea unei majorităţi care să susţină, în Parlament, un nou premier.

„Nu există nimic bătut în cuie. Ştiu că în ultimele 48 de ore, în pole position pentru funcţia de premier este domnul Eugen Tomac. Mai departe o să vedem. Se speră ca şi USR-ul să facă parte din această coaliţie, să-l abandoneze pe Bolojan - care totuşi devine ridicol cu atitudinea pe care o are -, poate şi PNL-ul. E şi în cadrul politicii preşedintelui care a fixat obiectivul de politică externă şi anume integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, domnul Tomac fiind şi cetăţean al Basarabiei, ca să spunem aşa”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.

„În mod evident va fi un guvern politic, cu o personalitate care poate fi considerată şi om politic în opinia mea: sunt oameni politici şi Eugen Tomac şi Alexandru Nazare (n.r. – actualul ministrul al Finanţelor), dar aşa se merge. Nu e nimic bătut în cuie, nu există în acest moment o formulă viabilă”, a subliniat Bogdan Chirieac.