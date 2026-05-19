Ce paradox pentru Declic... Atacă „sistemul toxic”, dar nu refuză banii veniți din el. „Corupția” e rea doar până vine cu plicul? Mesajul care lovește în Declic

ONG-ul Declic se revoltă și spune că AUR a propus legea fix pentru organizația lor.

„Da, de ieri, atacul AUR e, fățiș, împotriva Declic. Dar legea ar avea un impact uriaș asupra tuturor organizațiilor ce se susțin din donații. Iată de ce. Zeci de mii de cetățeni aleg să finanțeze programe ale unor ONG-uri ce derulează campanii împotriva corupției, pentru protecția mediului sau a animalelor. E evident că, odată devenite publice, numele celor ce donează, acești oameni ar putea avea de suferit la locul de muncă. Gândește-te, de exemplu, la un angajat la o companie de stat care donează la Declic. Șeful lui e un sinecurist pus acolo pe linie de partid. Iar Declic a militat, direct, pentru eliminarea șefilor puși politic în marile companii de stat.

Gândește-te și la un silvicultor cinstit care donează la Declic sau la alte organizații care luptă împotriva mafiei lemnului. Va mai avea el zile liniștite într-un sistem corupt, cu colegi care fură lemn și șefi care-și fac vile uriașe din salariul de la ROMSILVA? E evident că numeroși donatori se vor simți intimidați de expunerea publică a numelui lor.

Și devine cu atât mai evident faptul că proiectul de lege inițiat de AUR și sprijinit de PSD nu e despre transparență. E despre sabotarea organizațiilor care luptă cu corupția și care le țin blocate proiecte ilegale ce i-ar umple de bani pe clienții de partid”, a transmis echipa Declic.

Acestea fiind zise, am un singur comentariu.

Mesajul celor de la Declic deschide însă o discuție delicată și incomodă chiar pentru ONG. În timp ce atacă dur „sinecuriștii puși politic” și sistemul din companiile de stat, organizația admite indirect că printre donatorii săi se află chiar oameni din acest sistem.

Apare astfel o întrebare firească. Dacă aceste structuri sunt atât de toxice și controlate politic, de ce sunt buni banii veniți din interiorul lor? Mai ales că exemplul oferit chiar de Declic vorbește despre angajați ai unor companii de stat conduse de oameni pe care ONG-ul îi acuză public.

Cu alte cuvinte, sistemul este prezentat ca fiind corupt și toxic atunci când trebuie criticat, dar suficient de bun atunci când din interiorul lui vin donații.

Banii n-au miros pentru Declic

Adică strigăm că „vrem să aflăm finanțarea!” atunci când credem că vin rușii peste noi, dar nu vrem să aflăm cine finanțează procesele împotriva hidrocentralei Răstolița? Cine finanțează procesele împotriva hidrocentralelor de pe Jiu? Și cine a finanțat procesul pentru oprirea Carierei de la Roșia, cea mai mare carieră de lignit?

„Haideți să vedem cine finanțează asemenea procese, cine are interes să nu avem hidrocentrale în România, cine are interes să oprim carierele de lignit din România. Despre asta este proiectul ăsta”, a zis liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lucru care i-a supărat foarte tare pe cei de la Declic.

Acum, Declic lansează petiții pentru respingerea acestui proiect de lege care care vrea să afle finanțarea ONG-urilor:

„Am lansat o petiție prin care cerem respingerea unui proiect de lege care își propune să-i intimideze pe cei ce susțin financiar organizații ca Declic. Proiectul e inițiat de AUR și ar impune ONG-urilor să facă publice numele celor ce le finanțează. Semnează petiția pentru a opri tentativa AUR de a-i intimida pe cei ce donează pentru activitățile ONG-urilor.

Vestea proastă e că proiectul de lege al AUR a trecut ieri de Senat, cu voturile celor de la PSD. A fost halucinantă dezbaterea din Senat. Mai ales finalul a fost apoteotic, cu senatorul Peiu, de la AUR, dându-și un autogol de toată frumusețea. A recunoscut care e, de fapt, scopul legii. Spoiler alert, are legătură directă cu Declic. Iată, pe scurt, ce s-a întâmplat.

Motivația declarată a legii inițiate de AUR este transparența privind sursele de finanțare ale organizațiilor neguvernamentale.

Teoretic sună bine, toți ne dorim transparență. Mai ales de la partide ca AUR, care se luptă crâncen pentru ca numele marilor donatori ai partidului să rămână secrete.

Nu, proiectul de lege nu e despre transparență. Și a spus-o chiar Peiu, ieri, de la tribuna Senatului. Acesta i-a acuzat pe senatorii care au votat împotriva proiectului că „nu vor să afle cine finanțează blocarea hidrocentralei de la Răstolița și a carierei de la Roșia”.

La ce organizații făcea referire Peiu? Înainte să explicăm chiar noi, au făcut-o jurnaliștii de la Recorder în Știrile Zilei: „organizațiile la care se referă liderul AUR sunt Declic și Bankwatch”.

Pe scurt, prin acest proiect de lege, frăția AUR + PSD urmărește două lucruri:

Să afle cine ne finanțează



Să-i intimideze pe cei ce donează pentru procesele Declic ce țin blocate proiecte energetice ilegale. Da, de ieri, atacul AUR e, fățiș, împotriva Declic”, a transmis Declic.

