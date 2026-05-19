Câți bani ia, de fapt, Andra după Sala Palatului. Măruță face calculele publice

Potrivit lui Cătălin Măruță, sumele totale din bilete nu ajung direct la artist, deoarece costurile și taxele reduc semnificativ venitul final. Acesta a explicat că artista plătește taxe importante către stat, dar și cheltuieli operaționale ridicate, care ajung la zeci de mii de euro pentru fiecare eveniment.

El a subliniat că, în final, artistul rămâne cu mult sub jumătate din valoarea totală încasată pe bilete.

CITEȘTE ȘI: Trei tătici celebri surprinși la poarta școlii. În ciuda faimei, copiii i-au pus la punct!

Costuri mari pentru fiecare spectacol

Pe lângă taxele fiscale, organizarea unui concert implică cheltuieli fixe și logistice consistente, de la închirierea sălii până la producția show-ului. Aceste costuri includ scenă, lumini, echipă tehnică, invitați și cazare.

Cătălin Măruță a atras atenția că aceste sume schimbă complet imaginea profitului real, chiar dacă la exterior evenimentul pare extrem de profitabil.

„A fost Andra – Tradițional 3 la Sala Palatului. 3 zile sold out. Ziua de sâmbătă a fost vândută în șapte minute, un record. Pentru noi e o mândrie, pentru că sunt oameni care nu sunt dezamăgiți de zece ani de când facem show-urile astea și vin și vor să stea în primul rând. Vinzi o zi la Sala Palatului în șapte minute. Sunt foarte mulți oameni, inclusiv din industria muzicală care zic: bă, câți bani au făcut ăștia din Sala Palatului.

Suntem printre singurii artiști care plătim taxele integral. 51% din prețul unui bilet e taxă! Restul e chiria unei săli la Sala Palatului, 18.000 euro pe zi + accesorii încă 2.000 euro. Deci 20.000 euro pe zi. Se mai adaugă scenă, lumini, invitați, cazări. Aproape aduci bani de acasă”, a spus Cătălin Măruță, potrivit ProTV.

VEZI ȘI: Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune