DCNews Lifestyle Câți bani ia, de fapt, Andra după Sala Palatului. Măruță face calculele publice
Data publicării: 19 Mai 2026

Câți bani ia, de fapt, Andra după Sala Palatului. Măruță face calculele publice
Autor: Loredana Iriciuc

Câți bani ia, de fapt, Andra după Sala Palatului. Măruță face calculele publice / FOTO: Instagram @Andra
Andra continuă tradiția concertelor de la Sala Palatului, unde cererea publicului rămâne foarte ridicată. În unele cazuri, biletele s-au vândut complet în doar câteva minute. Cătălin Măruță a vorbit despre acest succes și a explicat, într-un podcast realizat de Andi Moisescu, cum arată situația financiară din spatele acestor spectacole.

Potrivit lui Cătălin Măruță, sumele totale din bilete nu ajung direct la artist, deoarece costurile și taxele reduc semnificativ venitul final. Acesta a explicat că artista plătește taxe importante către stat, dar și cheltuieli operaționale ridicate, care ajung la zeci de mii de euro pentru fiecare eveniment.

El a subliniat că, în final, artistul rămâne cu mult sub jumătate din valoarea totală încasată pe bilete.

Costuri mari pentru fiecare spectacol

Pe lângă taxele fiscale, organizarea unui concert implică cheltuieli fixe și logistice consistente, de la închirierea sălii până la producția show-ului. Aceste costuri includ scenă, lumini, echipă tehnică, invitați și cazare.

Cătălin Măruță a atras atenția că aceste sume schimbă complet imaginea profitului real, chiar dacă la exterior evenimentul pare extrem de profitabil.

„A fost Andra – Tradițional 3 la Sala Palatului. 3 zile sold out. Ziua de sâmbătă a fost vândută în șapte minute, un record. Pentru noi e o mândrie, pentru că sunt oameni care nu sunt dezamăgiți de zece ani de când facem show-urile astea și vin și vor să stea în primul rând. Vinzi o zi la Sala Palatului în șapte minute. Sunt foarte mulți oameni, inclusiv din industria muzicală care zic: bă, câți bani au făcut ăștia din Sala Palatului.

Suntem printre singurii artiști care plătim taxele integral. 51% din prețul unui bilet e taxă! Restul e chiria unei săli la Sala Palatului, 18.000 euro pe zi + accesorii încă 2.000 euro. Deci 20.000 euro pe zi. Se mai adaugă scenă, lumini, invitați, cazări. Aproape aduci bani de acasă”, a spus Cătălin Măruță, potrivit ProTV.

