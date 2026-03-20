Stevie Young, chitaristul trupei AC/DC, a fost internat la spitalul din Buenos Aires

Stevie Young, chitaristul legendarei trupe rock australiene AC/DC, a fost spitalizat în capitala Argentinei, Buenos Aires, dar se pare că va urca totuşi pe scenă săptămâna viitoare, a declarat joi pentru Reuters un purtător de cuvânt al trupei.

„Din precauţie, a fost internat într-un spital local, unde va face o serie completă de analize. Stevie se simte bine şi e într-o dispoziţie bună. E nerăbdător să urce pe scenă luni”, a spus purtătorul de cuvânt al trupei despre muzicianul de 69 de ani născut în Glasgow.

Concerte programate în America de Sud

AC/DC, una dintre cele mai influente trupe rock din ultima jumătate de secol, are concerte programate în Buenos Aires pe 23, 27 şi 31 martie ca parte din turneul internaţional ”Power Up”.

Trupa a susţinut un concert cu câteva zile în urmă în Santiago de Chile. Mai au concerte programate în Ciudad de Mexico la începutul lui aprilie.

În faţa hotelului de lux Four Seasons, circa zece fani aşteptau în spatele unui gard de protecţie sosirea trupei. AC/DC se bucură de o mare popularitate în America de Sud, în special în Argentina, al cărei preşedinte, Javier Milei, este un fan declarat al muzicii rock şi a interpretat de multe ori piese rock la diverse mitinguri, îmbrăcat într-o geacă de piele.

AC/DC au mai fost în Argentina în 2009.

La acea vreme, cererea de bilete pentru concertul de pe Estadio Monumental, cu o capacitate de 85.000 de persoane, a fost atât de mare, încât trupa a anunţat două concerte suplimentare, care au devenit rapid sold out. Pe acest stadion au mai susţinut concerte trupe precum Rolling Stones, Roger Waters, Coldplay şi legenda rockului argentinian, formaţia Soda Stereo. AC/DC a atras aproape 200.000 de fani la cel mai recent concert al trupei în capitala argentiniană, în urmă cu peste 16 ani.

Istoric marcat de schimbări și probleme de sănătate

De-a lungul anilor, membrii trupei s-au confruntat cu probleme de sănătate, pauze sau înlocuiri.

Stevie Young l-a înlocuit pe unchiul lui, Malcolm Young, membru fondator al trupei, în 2014. Malcolm Young a murit în 2017, la 64 de ani, diagnosticat cu demenţă. Malcolm Young şi fratele său, Angus, au fondat trupa în 1973 în Sydney.

Bon Scott, solistul trupei în perioada de glorie din anii 1970, a murit în 1980 după o noapte în care a consumat alcool în exces.

Solistul actual, Brian Johnson, s-a retras temporar în 2016 din cauza unor probleme de auz, dar a revenit în trupă ulterior. Toboşarul Phil Rudd şi basistul Cliff Williams au avut perioade în care s-au retras din trupă după care au revenit.