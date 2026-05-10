Putin vrea ca negocierile de pace pentru Ucraina să fie discutate cu UE de cancelarul german care a trecut în tabăra Rusiei
Data publicării: 10 Mai 2026

Putin vrea ca negocierile de pace pentru Ucraina să fie discutate cu UE de cancelarul german care a trecut în tabăra Rusiei
Autor: Darius Muresan

vladimir-putin-peskov-face-dezvaluiri_92639700 Foto cu caracter ilustrativ Pixabay

Germania a respins duminică sugestia preşedintelui rus Vladimir Putin conform căreia fostul cancelar german Gerhard Schroeder ar putea coordona discuţiile cu Uniunea Europeană pentru a asigura un acord de pace în Ucraina, relatează Agerpres și Reuters.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat recent că este de părere că există "potenţial" ca UE să negocieze cu Rusia şi să discute viitorul arhitecturii de securitate a Europei. Putin a spus că, dacă astfel de discuţii ar avea loc, Schroeder ar fi mediatorul său preferat.

Un oficial german a declarat că oferta nu este credibilă, deoarece Rusia nu şi-a schimbat nicio condiţie, adăugând că un test iniţial ar fi dacă Moscova este dispusă să prelungească un armistiţiu de trei zile.

Oficialul, care a vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, a declarat că Putin a făcut o serie de oferte false menite să divizeze alianţa occidentală.

După ce a părăsit funcţia în 2005, Schroeder a preluat aproape imediat funcţia de preşedinte al unui consorţiu controversat de gazoduct germano-rus şi s-a confruntat cu critici aspre în Germania pentru apropierea sa de Putin.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat vineri că Berlinul nu a văzut niciun semn că Moscova ar fi interesată de negocieri serioase şi a subliniat că orice discuţii cu Uniunea Europeană ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu statele membre şi Ucraina.

