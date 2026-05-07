DCNews Stiri Un fiu al negociatorului şef al Hamas a murit în urma unui atac aerian israelian
Data publicării: 07 Mai 2026

Un fiu al negociatorului şef al Hamas a murit în urma unui atac aerian israelian
Autor: Andrei Itu

fasia-gaza-nasser_99280200 Yasser Qudih / Anadolu/ foto ilustrativ din Fâșia Gaza

Un fiu al negociatorului şef al Hamas a murit ca urmare a unui raid aerian israelian, a anunţat joi un oficial de rang înalt al mişcării islamiste palestiniene, transmite Reuters.

Azzam Al-Hayya, fiul lui Khalil Al-Hayya, a murit joi în urma rănilor suferite, în contextul unui atac israelian în cursul nopţii, a afirmat Basim Naim, un oficial de rang înalt al Hamas, potrivit Reuters.

Este al patrulea fiu al liderului exilat al Hamas din Fâşia Gaza care este ucis în atacuri israeliene. Armata israeliană nu a răspuns la o solicitare de comentarii a Reuters.

Hayya a supraviețuit mai multor tentative israeliene

Hayya, care are şapte copii, a supravieţuit la rândul lui mai multor tentative israeliene de a-l ucide. Un atac israelian la Doha, în 2025, care a vizat conducerea Hamas, i-a ucis unul dintre fii, însă el a supravieţuit. Alţi doi fii au fost ucişi în tentative israeliene de a-l asasina, în atacuri în Gaza în 2008 şi 2014.

Într-o declaraţie acordată postului Al Jazeera după atacul de miercuri seară, înainte de anunţarea morţii fiului său, Hayya a acuzat Israelul că încearcă să submineze eforturile mediatorilor de a avansa planul preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza, supervizat de aşa-numitul "Consiliu de pace" al liderului de la Casa Albă. "Aceste atacuri şi încălcări sioniste indică în mod clar că ocupaţia nu vrea să respecte un armistiţiu sau prima fază", a spus Hayya.

Noile violenţe au loc în contextul în care lideri ai Hamas şi ai altor facţiuni palestiniene au purtat săptămâna aceasta la Cairo discuţii cu mediatorii regionali şi cu trimisul principal al Consiliului pentru pace, Nikolai Mladenov, pentru a trece la a doua fază a planului lui Trump pentru Gaza, potrivit unor oficiali.

Planul lui Trump pentru Gaza

Planul lui Trump pentru Gaza asupra căruia Israelul şi Hamas au convenit în octombrie prevede retragerea trupelor israeliene din Gaza şi începerea reconstrucţiei, pe măsură ce Hamas depune armele.

Dezarmarea Hamas este un punct de blocaj în discuţiile vizând implementarea planului şi consolidarea armistiţiului din octombrie, ce a pus capăt în mare parte celor doi ani de război.

Un oficial Hamas a afirmat miercuri pentru Reuters că gruparea i-a comunicat lui Mladenov că nu se va angaja în tratative serioase cu privire la implementarea celei de-a doua faze a planului înainte ca Israelul să se achite de obligaţiile care-i revin din prima fază a acordului despre Gaza, inclusiv încetarea completă a atacurilor.

Cel puţin 830 de palestinieni au fost ucişi de la intrarea în vigoare a armistiţiului, potrivit responsabililor locali din domeniul medical, iar Israelul susţine că militanţii au ucis patru dintre soldaţii săi în aceeaşi perioadă. Israelul susţine că atacurile sale au ca scop dejucarea încercărilor Hamas şi ale altor militanţi palestinieni de a organiza atacuri contra forţelor sale, notează Agerpres.

