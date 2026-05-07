Liderul deputaților PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Decizia CCR este foarte clară/ Pasaj din decizia Curții Constituționale din 2020

”Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru

Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă:

- Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită;

- Candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură. Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD;

- desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică "să treacă o perioadă rezonabilă de timp" de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru; și această condiție este pe cale a se împlini.

Concluzie - nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru” consideră liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache.

Întrebarea care se ridică este din ce partide ar putea fi formată nouă majoritate parlamentară, fără PSD? PNL, alături de USR, UDMR și minorități are numai 181 de voturi, cu mult - respectiv 52- sub majoritatea parlamentară. Face PNL majoritate cu AUR?

Ce a notat CCR în 2020, când Ludovic Orban a fost nominalizat premier la o zi după ce a căzut în Parlament

În decizia citată de Gabriel Andronache, cel mai probabil, acesta face referire la paragraful: ”De principiu, nimic nu împiedică desemnarea în calitate de candidat la funcția de prim- ministru a persoanei care a ocupat funcția de prim-ministru al unui Guvern demis prin moțiune de cenzură, Președintele trebuia să aibă în vedere faptul că, în cauză, Guvernul fusese demis cu doar o zi înainte, interval de timp care face improbabilă intervenirea unor elemente de natură să determine ca un vot de neîncredere dat de Parlament să se transforme într-un vot de încredere. (...) desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru trebuie să aibă la bază convingerea Președintelui României că persoana desemnată va putea să coaguleze o majoritate parlamentară în vedere învestiturii Guvernului, fundamentată pe elemente cu caracter obiectiv ce decurg, pe de o parte, din consultările cu partidele politice parlamentare, iar, pe de altă parte, din compoziția politică și actele Parlamentului”.