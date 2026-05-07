€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Liderul deputaților PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Decizia CCR este foarte clară/ Pasaj din decizia Curții Constituționale din 2020
Data publicării: 07 Mai 2026

Liderul deputaților PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Decizia CCR este foarte clară/ Pasaj din decizia Curții Constituționale din 2020
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Liderul deputaților PNL susține că decizia CCR din 2020 nu l-ar împiedica pe Ilie Bolojan să fie, din nou, premier.

”Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru

Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă:

- Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită;

- Candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură. Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD;

- desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică "să treacă o perioadă rezonabilă de timp" de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru; și această condiție este pe cale a se împlini.

Concluzie - nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru” consideră liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache. 

Întrebarea care se ridică este din ce partide ar putea fi formată nouă majoritate parlamentară, fără PSD? PNL, alături de USR, UDMR și minorități are numai 181 de voturi, cu mult - respectiv 52- sub majoritatea parlamentară. Face PNL majoritate cu AUR? 

Ce a notat CCR în 2020, când Ludovic Orban a fost nominalizat premier la o zi după ce a căzut în Parlament

În decizia citată de Gabriel Andronache, cel mai probabil, acesta face referire la paragraful: ”De principiu, nimic nu împiedică desemnarea în calitate de candidat la funcția de prim- ministru a persoanei care a ocupat funcția de prim-ministru al unui Guvern demis prin moțiune de cenzură, Președintele trebuia să aibă în vedere faptul că, în cauză, Guvernul fusese demis cu doar o zi înainte, interval de timp care face improbabilă intervenirea unor elemente de natură să determine ca un vot de neîncredere dat de Parlament să se transforme într-un vot de încredere. (...) desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru trebuie să aibă la bază convingerea Președintelui României că persoana desemnată va putea să coaguleze o majoritate parlamentară în vedere învestiturii Guvernului, fundamentată pe elemente cu caracter obiectiv ce decurg, pe de o parte, din consultările cu partidele politice parlamentare, iar, pe de altă parte, din compoziția politică și actele Parlamentului”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ccr
ilie bolojan
premier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
”Vom avea mari probleme. Sunt afectați toți cetățenii țării”. Avertismentul lui Nicolae Istudor pentru viitorul Guvern
Publicat acum 7 minute
Țara care le cere angajaților să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie necesar aerul condiționat
Publicat acum 11 minute
Crimă în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit după ce prietenul său l-a înjunghiat chiar în stradă
Publicat acum 23 minute
Pakistanul vrea să găzduiască semnarea unui acord final între SUA și Iran: S-ar putea întâmpla curând
Publicat acum 37 minute
Ce proceduri moderne de neuroradiologie intervențională se efectuează pentru afecțiuni cerebrale și spinale?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 3 ore si 46 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Horoscop 7 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close