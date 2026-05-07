Patru persoane au fost reținute după ce au legat un tânăr de un indicator rutier și l-au agresat

Patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 17 şi 50 de ani au fost reţinuţi de poliţişti după ce au comis mai multe infracţiuni cu violenţă, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

"Din cercetări s-a stabilit că (...) cei patru bărbaţi, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Găiceana, ar fi legat cu mâinile la spate, cu o sfoară, de un indicator rutier de pe marginea părţii carosabile, un tânăr de 22 de ani, timp de aproximativ o oră, exercitând acte de violenţă asupra sa, generând o stare evidentă de tulburare a ordinii publice, având în vedere prezenţa altor persoane la locul incidentului", au precizat reprezentanţii IPJ Bacău.

Indivizii au fost reţinuţi pentru 24 de ore

Suspecţii sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Aceştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Profesor de geografie din Bacău arestat preventiv. Este acuzat că a violat o minoră după ce i-a oferit alcool

