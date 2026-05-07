Alertă aeriană în România, după ce o nouă dronă a pătruns în spațiul aerian. MApN: Două aeronave F-16, ridicate de la sol

În dimineața zilei de joi, 7 mai, o nouă alertă aeriană a fost emisă în România. Sistemele radar ale MApN au urmărit evoluția unei drone în dreptul localităților Chilia și Ismail, de la sol fiind ridicate două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. Populația din zonă a fost alertată prin mesaj RO-Alert.

VEZI ȘI: Dronă descoperită pe un câmp, în Suceava, la 20 km de graniţa cu Ucraina - Video

"În dimineața zilei de joi, 7 mai, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Sistemele radar ale MApN au urmărit evoluția unei drone în dreptul localităților Chilia și Ismail, deasupra teritoriului ucrainean.

Pentru monitorizarea situației aeriene, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 08.37, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

MApN: Radarele de la sol au detectat pătrunderea dronei în spațiul aerian național, în zona Chilia

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 08.40, un mesaj RO-Alert.

VEZI ȘI: Obiect asemănător cu o dronă, căzut pe acoperișul unui bloc din Chișinău / foto în articol

Radarele de la sol au detectat pătrunderea dronei, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.40.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse, care contravin normelor de drept internațional și generează riscuri la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Totodată, instituția noastră informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea", transmite MApN.