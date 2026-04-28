Obiect asemănător cu o dronă, căzut pe acoperișul unui bloc din Chișinău / foto în articol

Un obiect asemănător unei drone a fost descoperit în noaptea de luni spre marţi pe un bloc din sectorul Centru al Chişinăului de către un cetăţean, care a alertat autorităţile, relatează Radio Chişinău şi NewsMaker, care citează surse ale Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova (IGP).

Imediat, potrivit forţelor de ordine moldovene, la faţa locului au intervenit specialişti ai Secţiei Tehnico-Explozive a Poliţiei, care au securizat zona. Din motive de siguranţă, locatarii dintr-o scară de bloc au fost evacuaţi temporar, până la finalizarea verificărilor, notează Agerpres.

Conform informaţiilor preliminare, aparatul ar fi avariat după ce a lovit acoperişul clădirii. Acesta a fost ridicat şi urmează să fie supus unor expertize detaliate pentru a se stabili provenienţa şi natura sa.

Poliţia continuă investigaţiile pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului, potrivit canalelor media citate.