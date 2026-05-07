Un judecător publică presupusul bilet de adio al lui Jeffrey Epstein: „Nu e amuzant, nu merită!”

Deși documentul nu este semnat, nu este datat și nu a fost confirmat oficial, el a fost inclus în dosarele judiciare legate de un fost coleg de celulă al lui Epstein, care susține că l-ar fi descoperit, informează CNN.

Un document controversat, fără confirmare oficială

Textul a fost introdus în dosarul instanței ca probă secundară, fără o validare a autenticității sale. Publicarea sa a fost descrisă de autorități ca parte a unui demers de transparență, însă rămâne în continuare neclar dacă scrisoarea îi aparține cu adevărat lui Epstein.

În bilet apare următorul mesaj:

„M-au anchetat luni întregi – n-au găsit NIMIC!!! Este o plăcere să poți alege momentul în care să-ți iei rămas bun. NU E AMUZANT – NU MERITĂ!!”

CITEȘTE ȘI: Jeffrey Epstein, filmat în Florida la volanul unei decapotabile? S-a aflat misterul din spatele imaginilor care au făcut furori pe Internet / video viral

Originea presupusului bilet și legătura cu tentativa de sinucidere din 2019

Potrivit declarațiilor din dosar, colegul de celulă ar fi spus că documentul datează din perioada unei tentative de sinucidere eșuate a lui Epstein, în iulie 2019, cu doar câteva săptămâni înainte de moartea acestuia în detenție, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual.

Un medic legist a stabilit oficial că decesul a fost cauzat de sinucidere, însă circumstanțele au rămas intens disputate.

Departamentul de Justiție: „Nu avem certitudini privind autenticitatea”

După publicarea documentului, Departamentul de Justiție din SUA a precizat că a pus la dispoziție milioane de pagini de materiale legate de dosarul Epstein, însă nu poate confirma veridicitatea presupusei scrisori.

„Pare să existe un puternic interes public cu privire la circumstanțele morții lui Epstein, așa cum sunt descrise în cererea de dezvăluire. Acestea fiind spuse, deoarece Guvernul nu are cunoștință cu privire la acuratețea narațiunii factuale descrise în cererea de dezvăluire, Guvernul se supune deciziei instanței”, a transmis instituția către judecătorul Kenneth Karas.

Autoritățile au subliniat astfel că nu își asumă validitatea informațiilor din document.

VEZI ȘI: Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, potrivit experților ONU

Cine a descoperit biletul: versiunea colegului de celulă

Potrivit declarațiilor făcute în dosar, biletul ar fi fost găsit de Nicholas Tartaglione, fost ofițer de poliție condamnat pentru omoruri multiple, care împărțea celula cu Epstein.

Tartaglione susține că l-ar fi resuscitat pe Epstein în urma tentativei de sinucidere și că ulterior ar fi descoperit scrisoarea.

„Jeffrey Epstein a încercat să se sinucidă când era în celulă cu mine. M-am trezit și l-am resuscitat prin resuscitare cardiopulmonară. Și ca să dovedească acest lucru, Jeffrey Epstein a scris o scrisoare de adio”, a declarat el într-un interviu citat de CNN.

El a mai susținut că documentul ar fi fost găsit într-o carte din celulă:

„Biletul era în cartea mea, da, când m-am întors în celulă, am deschis cartea să citesc și acolo era. El l-a scris și l-a pus în carte”.

Tentativa de sinucidere și controversele din detenție

Cazul Epstein a fost marcat de mai multe episoade neclare. În iulie 2019, el a fost găsit cu răni la nivelul gâtului în celula sa dintr-o închisoare din Manhattan. Autoritățile nu au stabilit atunci dacă leziunile au fost auto-provocate sau rezultatul unei agresiuni.

Inițial, Epstein ar fi susținut că a fost atacat, apoi și-a schimbat declarațiile în fața psihologilor din penitenciar.

Ulterior, el ar fi spus:

„Nu am niciun interes să mă sinucid”

și

„Sunt prea implicat în cazul meu ca să renunț la luptă, am o viață și vreau să mă întorc la ea”.

Moartea din închisoare și valul de teorii ale conspirației

Jeffrey Epstein a fost ulterior plasat sub supraveghere anti-sinucidere, însă în august 2019 a fost găsit mort în celula sa. Moartea sa a generat un val de teorii ale conspirației la nivel global, alimentate de statutul său și de lista de contacte controversate.

Departamentul de Justiție a susținut ulterior că nu există dovezi care să indice o crimă și a publicat imagini video din închisoare, care ar arăta că nimeni nu a intrat în celula sa în momentul decesului.