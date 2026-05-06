De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul

Liderul USR, Dominic Fritz, a încheiat discuțiile informale cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în contextul pregătirii unor noi negocieri pentru formarea guvernului, după căderea Cabinetului Bolojan la moțiunea de cenzură de marți. Fritz și-ar fi reafirmat poziția partidului de a nu intra într-un nou executiv alături de PSD.

În această etapă, președintele poartă discuții informale pentru a evalua pozițiile partidelor, propunerile de premier și liniile roșii ale fiecăruia, urmând ca abia ulterior să fie declanșate consultările oficiale. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația la România TV.

USR-ul nu a fost chemat întâmplător primul

„Președintele Dan nu a chemat întâmplător USR-ul primul la negocieri, fiindcă USR-ul nu a provocat criza, nu a fost el cel cu probleme, nu a depus moțiune, nu a avut motiv să părăsească guvernarea. Dacă PNL insistă cu această acțiune distructivă, acesta este cuvântul, și chiar iresponsabilă de a nu mai participa la guvernare, atunci presupun că se va încerca o alianță PSD-USR-UDMR, minorități și probabil câțiva independenți din Parlament. Ar fi o majoritate mai puțin stabilă decât cea care și-a terminat existența la moțiunea de ieri, mai ales că PSD și USR sunt precum uleiul și apa. Nu îi poți ține mult timp împreună. Din această cauză cred că domnul președinte Nicușor Dan a început negocierea cu partidul de pe locul 4”, a explicat Bogdan Chirieac.

