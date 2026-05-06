€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Stiri De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Data publicării: 15:16 06 Mai 2026

De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Autor: Tiberiu Vasile

usr-fritz_18110100 FOTO: Agerpres

Dominic Fritz a deschis seria discuțiilor informale cu Nicușor Dan pentru formarea noului guvern. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Liderul USR, Dominic Fritz, a încheiat discuțiile informale cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în contextul pregătirii unor noi negocieri pentru formarea guvernului, după căderea Cabinetului Bolojan la moțiunea de cenzură de marți. Fritz și-ar fi reafirmat poziția partidului de a nu intra într-un nou executiv alături de PSD. 

În această etapă, președintele poartă discuții informale pentru a evalua pozițiile partidelor, propunerile de premier și liniile roșii ale fiecăruia, urmând ca abia ulterior să fie declanșate consultările oficiale. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația la România TV.

USR-ul nu a fost chemat întâmplător primul

„Președintele Dan nu a chemat întâmplător USR-ul primul la negocieri, fiindcă USR-ul nu a provocat criza, nu a fost el cel cu probleme, nu a depus moțiune, nu a avut motiv să părăsească guvernarea. Dacă PNL insistă cu această acțiune distructivă, acesta este cuvântul, și chiar iresponsabilă de a nu mai participa la guvernare, atunci presupun că se va încerca o alianță PSD-USR-UDMR, minorități și probabil câțiva independenți din Parlament. Ar fi o majoritate mai puțin stabilă decât cea care și-a terminat existența la moțiunea de ieri, mai ales că PSD și USR sunt precum uleiul și apa. Nu îi poți ține mult timp împreună. Din această cauză cred că domnul președinte Nicușor Dan a început negocierea cu partidul de pe locul 4”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
nicusor dan
ilie bolojan
dominic fritz
usr
psd
pnl
criza politica
coalitia de guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Moțiunea de cenzură și trauma colectivă. Cum resimte societatea instabilitatea politică
Publicat acum 30 minute
Shein, investigată de autoritățile irlandeze pentru transferuri de date către China
Publicat acum 38 minute
Lia Olguța Vasilescu trasează perspectivele PSD pentru guvernare: Dacă PNL alege opoziția, să renunțe la miniștri, secretari de stat, prefecți
Publicat acum 39 minute
Inteligența artificială în medicină: Unde ajută și unde nu. Cum schimbă formarea viitorilor medici / video
Publicat acum 46 minute
Schimbări la vârful Coca Cola România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 20 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 2 ore si 36 minute
De ce a început Nicușor Dan negocierile cu partidul de pe locul patru. B. Chirieac: Nu întâmplător a chemat USR-ul primul
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close