Anunț al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) privind proiectul de ecologizare din Lipova, Arad

Administrația Fondului pentru Mediu, titular al proiectului „Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform clasa b, oraș Lipova, județul Arad”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP – DJM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus-menționat, propus a fi amplasat în orașul Lipova, extravilan, FN, identificat prin CF 312240 Lipova, județul Arad.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează vor putea fi consultate la sediul ANMAP – DJM Arad, str. Splaiul Mureș, FN, județul Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmar.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului, transmite AFM.