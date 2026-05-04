Atac cu drone asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz, Emiratele acuză Iranul de piraterie

Două drone au lovit MV Barakah în largul coastelor Oman, fără a face răniţi printre membrii echipajului, potrivit unui comunicat al societăţii, care a precizat că nava nu avea încărcătură la bord.

EAU acuză Iranul de „act de piraterie”

"A lua la ţintă nave comerciale şi a utiliza Strâmtoarea Ormuz ca pe un mijloc de coerciţie economică sau de şantaj constituie un act de piraterie din partea Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice", a apreciat Ministerul de Externe din EAU.

Agenţia de securitate maritimă britanică UKMTO indicase mai devreme că "proiectile necunoscute" au lovit un petrolier în zonă duminică seara.

Abu Dhabi nu confirmase imediat după anunţul incidentului că ar fi vorba de aceeaşi navă.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita înainte de război o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat mondiale, este în mare parte blocată de la începutul ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului la 28 februarie.

Trump anunță intervenția navală a SUA

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică că US Navy va ajuta navele blocate din ţări terţe să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în cadrul Project Freedom (Proiectul Libertăţii).

Iranul a replicat luni că va ataca armata americană dacă se apropie de Strâmtoarea Ormuz.

Anterior, agenţia de presă iraniană Fars a relatat că două rachete ar fi fost lansate asupra unei fregate a armatei americane, dar Comandamentul Central pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a dezminţit rapid că vreuna dintre navele sale ar fi fost lovită.

Numărul navelor comerciale prezente în Golf era de 913 la data de 29 aprilie, dintre care 270 de petroliere şi 50 de nave pentru transportul GNL, potrivit întreprinderii specializate în monitorizarea traficului maritim AXSMarine.