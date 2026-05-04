€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Politica Victor Ponta, despre măsurile Guvernului Ilie Bolojan și reacția Fondul Monetar Internațional
Data actualizării: 19:38 04 Mai 2026 | Data publicării: 19:38 04 Mai 2026

EXCLUSIV Victor Ponta, despre măsurile Guvernului Ilie Bolojan și reacția Fondul Monetar Internațional
Autor: Florin Răvdan

victor ponta Imagine cu fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta. Foto: Agerpres

Laudele aduse de FMI măsurilor luate de un guvern reprezintă un semnal negativ, spune fostul premier Victor Ponta.

Victor Ponta, premier al României între 2012 şi 2015, a criticat laudele aduse de Fondul Monetar Internaţional (FMI) măsurilor luate de Guvernul Bolojan. 

"Trebuie să le dai oamenilor siguranţa că ceea ce faci, faci pentru ei. Nu ca să te laude Ursula. Eu când aud aia că FMI laudă măsurile luate de Guvernul Bolojan, zic "pfai, am încurcat-o". Că dacă te laudă FMI, înseamnă că e nasol rău de tot pentru românul obişnuit. 

Eu aş vrea să aud că FMI a criticat faptul că Guvernul României a dat nişte facilităţi, sau că a lăsat facilităţi la IT, agricultură, construcţii. Nu că a lăudat. Dacă laudă, înseamnă că e rău", a declarat Victor Ponta la interviurile DC News.

Ce vrea Victor Ponta de la viitorul Guvern

Dacă moţiunea de cenzură trece de votul Parlamentului, iar Guvernul Bolojan este demis, partidele vor fi chemate la consultări şi vor trebui să găsească o nouă formulă de guvernare, dar şi un nou nume de prim-ministru. Victor Ponta a spus ce aşteptări are de la viitorul Guvern.  

„Ce îmi doresc eu de la noul Guvern e să văd că îi preocupă să fie mulţumiţi românii. Lasă că îi laudă sau nu Bruxelles sau nu ştiu cine", a declarat Victor Ponta. 

Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată marţi, 5 mai. Preşedintele Nicuşor Dan a spus cât de mult vor dura consultările cu partidele. 

"Discuţiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate de a duce România în direcţia corectă. Chiar dacă e dificil, va fi nevoie să ducem discuţiile înainte cu gândul la interesul comun pe care îl avem toţi. 

O situaţia de, să îi spunem, incertitudine cu privire la conformaţia politică a Guvernului şi a majorităţii politice din spate va fi, de o săptămână sau două. Dar nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament şi pe obiectivele importante, şi pe direcţia pro-occidentală", a declarat Nicuşor Dan, de la Erevan. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Vine stagflația peste România? Cât de aproape suntem de o retrogradare în ceea ce privește ratingul de țară
Publicat acum 27 minute
Euro atinge un nou record. Ministrul Finanţelor dă vina pe criza politică. Cât mai durează deprecierea leului
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Oana Gheorghiu: Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, care era în funcție de mai bine de patru ani
Publicat acum 1 ora si 25 minute
UMF "Carol Davila", lider al universităţilor de medicină și locul 2 în metarankingul universitar 2025
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Canada oferă Ucrainei un nou pachet de ajutor militar
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR
Publicat acum 12 ore si 28 minute
Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Guvern cu Călin Georgescu premier? Nicușor Dan: Da, este un scenariu bun doar într-o situație
Publicat acum 12 ore si 4 minute
Focar de hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions: Trei decese, printre care un cuplu. Ce știm și ce nu știm până acum
Publicat acum 10 ore si 41 minute
Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close