Călătoria cu metroul, 7 lei de la 1 mai: „Ghinion”, reacționează ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban

Ministrul demisionar al Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, spune că ordinul prin care se scumpesc călătoriile cu metroul este ghinionul său, pentru că s-a întâmplat pe finalul său de mandat. Această decizie trebuia semnată, însă, întrucât este o decizie a Consiliului de Administraţie al Metrorex şi nu se poate reveni la aceasta, a mai spus el.

Citește și: Cum se schimbă tarifele la călătoriile cu metroul

Ciprian Șerban, după scumpirea biletului la metrou: „Ghinion”

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă. Ghinionul meu, că e pe finalul meu de mandat. De ce? Pentru că acolo avem o decizie şi o asumare a Consiliului de Administraţie de la Metrorex. Am încercat tot felul de discuţii cu dânşii, am încercat tot felul variante să nu ajungem la această creştere. Nu se poate reveni la ea.

Era cumva atributul meu să semnez acel ordin pentru că au urmat toţi paşii în minister. Ajungând la mine la mapă, trebuia semnat. Nu m-am limitat doar la asta, noi am trimis şi corpul de control pentru că sunt anumite cheltuieli din punctul meu de vedere nejustificate acolo şi bineînţeles că nu doar bucureştenii trebuie să suporte o proastă gestionare a banului public a acelei companii”, a afirmat luni Şerban, la conferinţa de bilanţ.

Șerban: „Nu pot să nu semnez”

El a susţinut că acel ordin a avut toate avizele şi dacă nu l-ar fi semnat ar fi putut fi acuzat „de orice altceva”.

„Nu pot să nu semnez, odată ce a parcurs toţi paşii în cadrul ministerului şi este o hotărâre a Consiliului de Administraţie. Dumneavoastră ştiţi că nu ministrul conduce o societate gen Metrorex. Practic, în momentul în care ai toate avizele şi îţi ajunge la mapă acel ordin, tu trebuie să-l semnezi. Nu-l semnezi, poţi fi acuzat de orice altceva. Cum spuneam, acel ordin a ajuns la mapă. Era o chestie penibilă sau un joc politic, nu ştiu cum să-l cataloghez, să las să semneze următorul că eu oricum plec. Nu. A ajuns acel ordin, trebuia semnat, l-am semnat pur şi simplu", a adăugat fostul şef de la Transporturi.

Decizia, asumată încă de anul trecut, precizează ministrul

Acesta a subliniat că scumpirea biletului de metrou a fost asumată încă de anul trecut şi a fost o condiţie pentru avizarea bugetului companiei.

„Mi-aş fi dorit să nu fi ajuns în această situaţie să trebuiască să creştem acele preţuri la Metrorex, dar să ştiţi că a fost asumat după toate discuţiile cu premierul încă de anul trecut şi a fost o condiţie pentru avizarea bugetului. Deci, a fost chiar o condiţie inclusă în planul de redresare a companiei Metrorex. Am amânat această decizie şi am făcut tot ce a ţinut de mine să nu trebuiască să ajungem la această situaţie.

Metrorex este subfinanţat. În condiţiile în care noi primim o subvenţie de aproximativ 800 de milioane pe an, necesitatea este mult mai mare. Dacă am fi avut aceste subvenţii din partea Guvernului, nu am fi ajuns în situaţia în care să trebuiască să creştem preţul la bilet. După cum ştiţi, de la ultima creştere până acum, preţul energiei a crescut cu aproximativ 160%. Deci, cumva, erau în imposibilitatea desfăşurării activităţii cei de la Metrorex. Repet: totul se putea rezolva cu subvenţia de la stat, dar subvenţiile de la stat nu au fost niciodată, nici anul trecut şi anul acesta cu atât mai mult, la nivelul nevoilor companiei", a mai explicat Ciprian Şerban.