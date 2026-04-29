DCNews Politica Subvenții pentru fermieri de peste 900 de milioane de lei, aprobate de Guvern
Data publicării: 21:52 29 Apr 2026

Subvenții pentru fermieri de peste 900 de milioane de lei, aprobate de Guvern
Autor: Iulia Horovei

culturi agricole ministerul agriculturii subventii O combină treierând lanul de orz în satul Gura Motrului din județul Mehedinți. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Guvernul a aprobat, miercuri, ajutoarele pentru fermieri, alocând 918 de milioane de lei pentru sectoarele vegetal și zootehnic.

Guvernul a aprobat, miercuri, ajutoarele tranzitorii pentru anul de cerere 2025, respectiv plafoanele pentru sectorul zootehnic - 610 milioane de lei şi pentru sectorul vegetal - 308 milioane de lei, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.

Ajutoare aprobate de Guvern

„Vorbim de o hotărâre de guvern extrem de importantă pentru fermieri şi pentru procedurile de plată derulate de APIA. Potrivit ordonanţei de urgenţă care reglementează gestionarea fondurilor FEGA şi FEADR, am aprobat ajutoarele tranzitorii pentru anul de cerere 2025, am aprobat plafoanele pentru sectorul zootehnic şi pentru sectorul vegetal”, a declarat Tanczos Barna, miercuri seară, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a explicat că în sectorul vegetal ajutoarele au fost aprobate pentru culturile de sfeclă de zahăr, hamei, tutun, cânepă pentru fibră, in pentru fibră şi pentru culturile amplasate pe teren arabil.

„La fel, am aprobat pentru sectorul zootehnic aceste ajutoare extrem de importante pentru schema decuplată de producţie pentru specia de bovine ANT 7, schema decuplată de producţie specia bovine, sectorul carne, ANT 8, şi schema cuplată de producţie bovine, caprine, ANT 9”, a precizat Tanczos Barna.

180 de milioane de euro pentru sectoarele vegetal și zootehnic

Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că impactul bugetar prevăzut în aceste plafoane este de 308 milioane de lei pentru sectorul vegetal, respectiv 610 milioane de lei pentru sectorul zootehnic.

„Este vorba de peste 180 de milioane de euro, sume care pot intra în procedurile de autorizare la APIA şi pot ajunge în conturile fermierilor. Am preluat din mers aprobarea acestor acte normative, fermierii nu au nicio vină şi trebuie să primească subvenţiile, inclusiv în această perioadă complicată din punct de vedere politic", a mai declarat Tanczos Barna.

Noi scheme de sprijin și plăți în derulare pentru fermieri

În acelaşi context, ministrul interimar al Agriculturii a explicat că se află pe circuitul de avizare şi câteva acte normative importante cu impact în domeniu care vor fi aprobate înainte de votul de săptămâna viitoare cu privire la moţiunea de cenzură depusă.

„Aici vom aproba, cel târziu luni, ajutorul pentru energia electrică la irigaţii. Vom aproba pentru culturile de usturoi şi cartofi acele scheme de sprijin care sunt deja uzuale şi se aprobă an de an aproape. Pentru sere/solarii, pentru tomate, la fel, o schemă de sprijin. Şi avem pe circuitul de avizare o ordonanţă de urgenţă extrem de importantă din punctul de vedere al PNRR-ului, un jalon cu o corecţie financiară foarte mare. Dacă nu se realizează, am găsit varianta comună cu ministerele de resort şi aceste ţinte de accelerare pentru investiţii în fotovoltaice şi eoliene se vor reglementa, la fel, printr-o ordonanţă de urgenţă care va intra pe ordinea de zi cel târziu luni, săptămâna viitoare”, a declarat Tanczos Barna.

Totodată, acesta a menţionat că sunt în derulare de către APIA plăţile pentru mediu şi climă.

„Sunt scheme de sprijin care de obicei ajung mai devreme în conturile fermierilor. Aceasta este situaţia în momentul de faţă. Astăzi am avut o întâlnire atât cu AFIR-ul (Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale), cât şi cu colegii din minister. Vom continua discuţiile, mâine dimineaţă, la 8 şi jumătate cu APIA, pentru a face tot posibilul ca în câteva zile, săptămâni, să ajungă în contul fermierilor şi restul de un un miliard 700 de milioane de lei de la AFIR pe aceste forme de sprijin de mediu şi climă”, a mai spus ministrul Tanczos Barna, notează Agerpres.

