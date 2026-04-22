Ciprian Ciucu: Nicușor Dan s-a folosit de Ilie Bolojan

„Nicușor Dan s-a folosit în campanie de Ilie Bolojan”, a zis Ciprian Ciucu la Digi 24.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus la Digi24 că disputa PSD cu partenerii din coaliție a fost o acțiune planificată și „asumată strategic” și că a fost vorba despre o „strategie a PSD de a submina guvernarea din interiorul guvernării”.

Ciprian Ciucu a zis că premierul Ilie Bolojan a devenit ținta atacurilor social-demoraților după ce a refuzat să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Guvernarea „a început bine, dar după câteva luni a început să se gripeze cu atacul pe care PSD l-a declanșat într-o primă etapă la miniștrii USR, ne aducem aminte încălcarea protocolului de către PSD cu atacul la doamna ministru Buzoianu, după care, văzând că nu le-a mers - pentru că i-au cerut premierului încă de atunci, în coaliție, să o demită pe doamna ministru Buzoianu.

Premierul a refuzat, nu a mai fost demisă și și-au schimbat turul către Ilie Bolojan, neatacând Partidul Național Liberal. Ideea este că în acest context am avut de-a face, în această perioadă, cu o acțiune planificată, asumată strategic, executată pe baza unor punctaje și unor consultanți politici. Adică n-a fost ceva întâmplător, ceva visceral. Pur și simplu a fost o strategie a PSD de a submina guvernarea din interiorul guvernării”, a spus Ciucu, după consultările cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni.

