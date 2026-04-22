DCNews Politica Ciprian Ciucu: Nicușor Dan s-a folosit de Ilie Bolojan
Data actualizării: 22:07 22 Apr 2026 | Data publicării: 22:04 22 Apr 2026

Ciprian Ciucu: Nicușor Dan s-a folosit de Ilie Bolojan
Autor: Anca Murgoci

Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL, a lansat un atac la adresa lui Nicușor Dan.

Nicușor Dan s-a folosit în campanie de Ilie Bolojan”, a zis Ciprian Ciucu la Digi 24.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus la Digi24 că disputa PSD cu partenerii din coaliție a fost o acțiune planificată și „asumată strategic” și că a fost vorba despre o „strategie a PSD de a submina guvernarea din interiorul guvernării”.

Ciprian Ciucu a zis că premierul Ilie Bolojan a devenit ținta atacurilor social-demoraților după ce a refuzat să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Guvernarea „a început bine, dar după câteva luni a început să se gripeze cu atacul pe care PSD l-a declanșat într-o primă etapă la miniștrii USR, ne aducem aminte încălcarea protocolului de către PSD cu atacul la doamna ministru Buzoianu, după care, văzând că nu le-a mers - pentru că i-au cerut premierului încă de atunci, în coaliție, să o demită pe doamna ministru Buzoianu.

Premierul a refuzat, nu a mai fost demisă și și-au schimbat turul către Ilie Bolojan, neatacând Partidul Național Liberal. Ideea este că în acest context am avut de-a face, în această perioadă, cu o acțiune planificată, asumată strategic, executată pe baza unor punctaje și unor consultanți politici. Adică n-a fost ceva întâmplător, ceva visceral. Pur și simplu a fost o strategie a PSD de a submina guvernarea din interiorul guvernării”, a spus Ciucu, după consultările cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni.

VEZI ȘI: Ilie Bolojan vine cu cifrele momentului: Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat 

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Dominic Fritz: Ce excludem este o negociere formală cu AUR
Publicat acum 7 minute
Președinta camerei inferioare a parlamentului german a fost victima unui atac de phishing
Publicat acum 9 minute
Donald Trump dă timp Iranului: Nu a stabilit o dată pentru a primi o propunere
Publicat acum 12 minute
Tort fără zahăr, noua tendință în bucătăria sănătoasă: desertul fără compromisuri
Publicat acum 35 minute
Finanțarea spitalelor, ineficientă. Horațiu Moldovan (CNAS): Unde se duce jumătate din bani și de ce nu avem medicamente inovative / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 20 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 11 ore si 59 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 12 ore si 37 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Nicușor Dan, anunțurile zilei, după consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR: Calm și vom trece prin asta / video
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse/ Reacția Guvernului - UPDATE
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close