Întâlnire importantă la nivel european. Nicușor Dan cere investiții strategice în cercetare și inovare / FOTO: Facebook @Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis pe Facebook detalii despre o întâlnire pe care o consideră relevantă pentru viitorul cercetării europene și naționale.

„Am avut o întâlnire productivă cu prof. Maria Leptin, Președinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii cercetării de frontieră și excelenței științifice.

Am discutat despre viitorul finanțării europene pentru cercetare și inovare, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda Horizon Europe. Pentru România, este esențial ca cercetarea și inovarea să fie tratate ca investiții strategice în competitivitatea economică, securitatea și autonomia strategică a Europei”, a transmis președintele Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

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Excelența științifică, criteriul care decide cine merge mai departe

Consiliul European pentru Cercetare joacă un rol central în finanțarea proiectelor de cercetare fundamentală, indiferent de domeniu, pe baza unui singur criteriu declarat, excelența științifică. Nicușor Dan a insistat pe importanța acestui principiu și pe nevoia de a-l consolida în continuare.

„Consiliul European pentru Cercetare finanțează proiecte de cercetare fundamentală în toate domeniile științifice, având ca unic criteriu excelența științifică. Acest principiu trebuie menținut și consolidat, pentru a putea valorifica la maximum potențialul cercetării și a resursei umane valoroase din România.

Trebuie să construim și în România instituții capabile să atragă, să păstreze și să susțină talent științific de cel mai înalt nivel.

Doar astfel țara noastră poate fi mai mult decât un simplu beneficiar al progresului tehnologic, și să devină unul dintre locurile în care acesta se produce - în domenii esențiale precum inteligență artificială, biotehnologii, energie, securitate cibernetică, apărare sau științe sociale”, a mai scris Nicușor Dan.