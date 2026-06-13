Nicușor Dan comemorează victimele Mineriadei și cere dreptate după 36 de ani

Nicușor Dan / FOTO: rețeaua socializare X

Președintele României, Nicușor Dan, vorbește despre una dintre cele mai controversate tragedii de după Revoluție și susține că lipsa unui verdict rămâne o restanță majoră pentru statul român.

La 36 de ani de la evenimentele violente care au marcat Bucureștiul și întreaga țară, Nicușor Dan a transmis un mesaj. Declarația sa pune în centrul atenției victimele Mineriadei și responsabilitatea instituțiilor de a clarifica unul dintre cele mai controversate episoade din istoria postcomunistă.

Șeful statului își începe postarea de pe rețelele de socializare prin a descrie impactul pe care acele zile îl au și astăzi asupra memoriei colective.

„Vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente, un moment când speranțele născute în urma Revoluției din Decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale. Mineriada din 13 - 15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere tă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, represiune și intimidare”.

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Omagiu pentru victimele care au plătit prețul violențelor

În mesajul său, Nicușor Dan aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața, celor răniți și tuturor oamenilor ale căror destine au fost schimbate în urma evenimentelor din iunie 1990.

„Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și în fața celor răniți și a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic”, a transmis șeful statului.

Unul dintre cele mai importante pasaje ale declarației vizează relația dintre democrație și propria istorie. Președintele afirmă că o societate puternică nu evită momentele dificile din trecut, dar le analizează și le asumă.

„O democrație matură nu se teme de propriul trecut, oricât de sumbru sau de greu de înțeles ar fi acesta. Asumarea istoriei în integralitatea ei este singura cale prin care o națiune se poate vindeca și poate privi cu demnitate spre viitor”.

Critică privind lipsa unei decizii definitive în Justiție

„Lipsa unui verdict clar din partea Justiției, la peste trei decenii și jumătate, rămâne o pată de nepermis și o restanță care trebuie rezolvată. Sănătatea morală și solidaritatea unei națiuni se fundamentează și pe înfăptuirea actului de justiție”, transmite Nicușor Dan.

În finalul declarației, președintele amintește că a promulgat legea prin care data de 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990 și a Represiunii Antidemocratice. El explică de ce consideră necesară această decizie și pune accent pe rolul educației civice.

„Am promulgat Legea prin care 15 iunie se instituie ca Zi Naţională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990 şi a Represiunii Antidemocratice, pentru că avem datoria de a promova educația civică și de a păstra vie memoria victimelor și a tuturor celor care au avut de suferit atunci”.