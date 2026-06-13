Ilie Bolojan, din nou în Republica Moldova. Merge la Congresul PAS de la Chişinău

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Ilie Bolojan merge duminică, 14 iunie, pentru a doua oară în Republica Moldova de la demiterea prin moţiune de cenzură. Deplasarea este făcută în calitate de preşedinte PNL.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, va participa duminică la Congresul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), organizat la Chişinău, în Republica Moldova.

Ilie Bolojan este primul lider român care se deplasează la Chişinău după anunţul privind deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a informat sâmbătă PNL.

Conform sursei citate, ambasadorii statelor membre ale UE reuniţi în COREPER au aprobat deschiderea Clusterului 1 - "Valorile fundamentale" - în negocierile de aderare cu Republica Moldova şi Ucraina.

Următorul pas îl reprezintă organizarea Conferinţelor Interguvernamentale UE - Republica Moldova şi UE - Ucraina, programate pentru luni, 15 iunie, la Luxemburg, scrie Agerpres.

"Participarea lui Ilie Bolojan la Congresul PAS transmite sprijinul constant al României pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru aprofundarea relaţiilor dintre cele două state", precizează PNL.

Este a doua oară când Ilie Bolojan merge la Chişinău de când Guvernul pe care îl conduce a fost demis prin moţiune de cenzură. Ultima sa vizită în Republica Moldova a fost la finalul lunii mai, însă a fost întreruptă de drona căzută pe un bloc de locuinţe din Galaţi.