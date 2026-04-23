Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”

Urmează ca astăzi, la ora 14:00, miniștrii PSD să își dea demisiile. Dacă acest lucru se va întâmpla, premierul poate numi interimari în locul acestora sau poate chiar el să preia temporar portofoliile vacante, pentru 45 de zile. În acest context, DC NEWS l-a contactat pe fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, întrebându-l dacă se consideră că a picat Guvernul pentru că se schimbă componența politică.

"Nu, nu se consideră nimic. Dacă miniștrii PSD pleacă astăzi sau mâine, premierul are timp la dispoziție să facă propunerile. Mai întâi numește interimari, alți miniștri în locul celor care pleacă de la PSD și timp de 45 de zile trebuie să facă propuneri de numire a unor miniștri cu puteri depline. Dacă prin acele numiri se schimbă configurația politică a Guvernului sau structura acestuia este obligatoriu să îi ducă în Parlament și să primească votul de încredere din partea Parlamentului, dar doar pentru aceea, nu pentru tot Guvernul", ne-a spus Augustin Zegrean, contactat telefonic de DCNews.

Cât despre informațiile potrivit cărora PSD i-ar fi transmis președintelui Nicușor Dan că va sesiza CCR pentru a cere o clarificare cu privire la ce efecte produce retragerea miniștrilor PSD din Cabinetul Bolojan, Augustin Zegrean a spus: "CCR nu dă consultații. CCR nu poate da hotărâri înainte de se întâmpla un eveniment".

Când ar putea fi sesizată CCR?

Întrebat care ar putea fi momentul în care e posibilă sesizarea CCR, fostul președinte al CCR a explicat pentru DCNews: "Când se împlinesc cele 45 de zile - că de acolo a pornit totul, că dacă după 45 de zile nu numește alți miniștri- atunci se poate face o plângere la CCR, inclusiv de căte președintele României, pentru conflict de natură constituțională între Guvern și Parlament. Dacă scrie în Constituție că, în 45 de zile, trebuie să-și rezolve problema cu Guvernul, în acele 45 de zile trebuie să o facă. Dacă Guvernul nu o face, Parlamentul e obligat să o facă prin moțiune de cenzură, nu are încotro. Nu se joacă ei așa cum vor".

Nu pot fi numiți alți miniștri interimari după cele 45 de zile

Întrebat dacă după cele 45 de zile premierul mai poate prelungi interimatele, un scenariu discutat acum în spațiul public, Zegrean a spus: "Nu mai pot prelungi. Nu se poate. Ei ar vrea ca în a 45-a zi să numească alți 7 și să mai stea ăia încă 45 de zile, și apoi tot așa. Nu se poate”.