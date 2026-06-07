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DCNews Stiri China vrea să pună vehiculele electrice „la dietă”, după ce multe modele au devenit prea mari și prea grele pentru infrastructură

China vrea să pună vehiculele electrice „la dietă”, după ce multe modele au devenit prea mari și prea grele pentru infrastructură

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 07 Iun 2026
masina-electrica_36219100 Sursa: Pexels / mașină electrică
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Autorităţile din China au în plan ca automobilele electrice să devină mai suple, după mai mulţi ani în care cererea de baterii cât mai mari şi de cât mai mult spaţiu şi caracteristici au contribuit la creşterea majoră a dimensiunii şi greutăţii autoturismelor de pasageri.

China încearcă să reducă dimensiunile automobilelor electrice, după ani în care cererea pentru autonomie extinsă, baterii mai mari și dotări suplimentare a transformat vehiculele în modele tot mai grele și mai voluminoase, relatează CCTV, citat de Bloomberg.

SUV-urile electrice cresc de la an la an! Pericol pentru infrastructură

Într-un reportaj transmis duminică, CCTV a informat că un autoturism electric obişnuit din China cântărea 1.704 kg în 2024, cu aproximativ o treime mai mult decât în 2012. Totodată, vehiculele electrice de familie au crescut şi în lăţime de-a lungul timpului, multe SUV-uri monovolume populare s-au apropiat sau depășit acum 2 metri în lăţime.

Această tendinţă a atras atenţia autorităţilor, pentru că vehiculele mai mari pun presiune asupra infrastructurii existente.

Automobilele electrice nu mai încap în parcări

Conform CCTV, unele automobile electrice devin prea mari pentru locurile de parcare proiectate conform standardelor introduse acum 10 ani. Un vehicul măsurat de postul public de televiziune avea aproximativ 2,3 metri lăţime, comparativ cu lăţimea standard actuală a locurilor de parcare de 2,4 metri.

Unul din factorii care a stat la baza acestei creşteri în dimensiune este autonomia din ce în ce mai mare a automobilelor electrice. Unii producători comercializează vehicule capabile să parcurgă până la 1.000 km cu o singură încărcare, ceea ce poate necesita baterii cu o greutate de până la 800 kg, conform experţilor citaţi de CCTV.

Totodată, pentru a atrage clienți într-o piață tot mai aglomerată, producătorii chinezi de automobile electrice au transformat multe modele în veritabile „case pe roți”. Acestea oferă facilități pentru muncă, divertisment și relaxare, iar unele includ chiar și toalete la bord.

Măsuri deja implementate de Beijing

Autorităţile de la Beijing au început deja să răspundă la aceste tendinţe. La 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare un standard naţional obligatoriu ce interzice producerea, vânzarea ori înmatricularea noilor modele de vehicule electrice ce nu îndeplinesc cerinţele în materie de consum de energie, cu scopul de a limita dimensiunile şi greutatea tot mai mare a automobilelor electrice, notează Agerpres.

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masini electrice
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