Romina Gingașu oferă un apartament unei familii din Galați rămasă fără locuință după căderea unei drone pe un bloc

Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, a donat o casă oamenilor afectați direct de explozia unei drone pe acoperișul unui bloc din Galați. Impactul a provocat un incendiu și pagube majore.

Ionuț Pucheanu, primarul Municipiului Galați, a evidențiat gestul făcut de Romina Gingașu, într-o postare pe o rețea socială.

Mesajul primarului din Galați Ionuț Pucheanu după gestul umanitar făcut de Romina Gingașu

„Mulțumim, Romina Gingașu! Sunt în viață momente grele, dar urmate de gesturi minunate.

După drama prin care a trecut familia de la blocul BR din cartierul Mazepa, astăzi ne bucurăm de o veste extraordinară. Doamna Romina Gingașu, româncă stabilită în străinătate, ne-a anunțat că îi oferă acestei familii un apartament nou. Pur și simplu. În numele comunității gălățene, îi mulțumesc doamnei Romina Gingașu pentru un gest de o generozitate rară.

Sunt fapte care nu repară doar ziduri distruse, ci și suflete încercate. Sunt gesturi care ne arată că solidaritatea și omenia sunt mai puternice decât orice.

Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost și sunteți alături de această familie. Ați demonstrat încă o dată că facem parte dintr-o comunitate unită! Galațiul merge mai departe”, a scris primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, pe o rețea socială.

Cine e Romina Gingașu

Romina Gingașu Ferrari este cunoscută în mod special pentru că este soția lui Piero Ferrari, fiul lui Enzo Ferrari și vicepreședinte al companiei Ferrari. Miliardarul italian deține o avere estimată la aproximativ 6,3 milioane de euro. În ultima perioadă, numele ei a fost legat de investiții imobiliare în România, dar și anumite controverse în care a fost implicată, printre care un dosar de proxenetism cu vedete de lux.

