"Poate să aibă miliarde de euro. Nu vor fi niciodată ale mele". De ce nu face Romina Gingașu copii cu Piero Ferrari

"Nu sunt în buletin Ferrari. Eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari. Suntem căsătoriți, însă nu am luat numele, pentru că este marcă înregistrată și a fost decizia mea. Altfel nu aș fi putut să fac nimic în viața mea după”, a spus Romina Gingașu, în podcastul Acasă la Măruță.

"Pe Piero îl ador, îl iubesc. Eu pentru Piero sunt capabilă de orice, iar când spun orice înseamnă orice. Poate să aibă miliarde de euro, nu vor fi niciodată ale mele și ale niciunei alte soții, iubite sau etc., pentru că sunt ale lui. (…) Între mine și Piero este o legătură foarte strânsă și care va fi pentru totdeauna”, a mai spus aceasta.

"Nu mi-a fost greu să intru în familia Ferrari. M-au acceptat de la început. Îl vedeau singur... El era singur oricum, se terminase căsătoria", a mărturisit soția lui Piero Ferrari.

"Nu o să devenim niciodată părinți"

"Nu o să devenim niciodată părinți. Este decis. Da, între noi am decis că nu vom deveni niciodată părinți. Eu nu vreau să am copii, iar la el nu mai este cazul. Ținând cont că eu am crescut fără tată - tatăl meu a murit când aveam 11 ani -, nu pot să fiu atât de egoistă și să cresc un copil fără tată”, a spus Romina Gingașu.

"Cei mai buni prieteni m-au abandonat"

"După ce am plecat din România, toți prietenii mei m-au abandonat. Ei pe mine, nu eu pe ei. Cei mai buni prieteni m-au abandonat. Cred că astăzi domnul Țiriac este mai mult decât un prieten pentru mine, eu îl consider familie”, a mai spus soția lui Piero Ferrari, în podcastul Acasă la Măruță.

Cine este Romina Gingașu

Românca a terminat studiile la Academia Tehnică Militară din București, specializându-se în Ingineria Motoarelor de Avion, fiind singura fată din grupa sa, conform Forbes. În același timp, a lucrat pentru Evo Jet Services, o companie americană specializată în logistica zborurilor armatei americane, și a avut rolul de Handling Supervisor timp de patru ani pentru avioanele și echipajele acestora care aterizau în România.

Romina Gingașu (32) și Piero Ferrari (77) s-au căsătorit în 2021. Miliardarul italian deține o avere estimată la aproximativ 6,3 milioane de euro.

