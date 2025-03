O tânără din Africa se declară îndrăgostită de limba română, deși locuiește la Chișinău: „Vorbesc română, dar casa mea este în Moldova”

Elisoa Cynthia a devenit cunoscută publicului din România odată cu participarea sa la „Vocea României” în 2023. Pe lângă talentul muzical, tânăra a impresionat prin abilitatea de a se exprima fluent în limba română, în ciuda faptului că nu are nicio origine românească.

În cadrul unui live pe TikTok, Elisoa a povestit că a început să învețe limba română în 2020, timp de trei luni, însă a abandonat practica până la sfârșitul anului 2023. Odată ce a început să creeze conținut în română, a reușit să o vorbească zilnic și să o stăpânească la un nivel avansat.

„Bună dimineața, amicii mei de pe TikTok. Eu sunt acum în aeroport în București, aștept să zbor și am intrat într-o cafenea și oamenii de acolo au vorbit cu mine în engleză direct, iar eu le-am răspuns în limba română. Mie îmi place mult să vorbesc în limba română, limba pe care o știu și sunt momente în care realizez că eu chiar vorbesc limba română fluent și în mod constant.

În anul 2020 am învățat limba trei luni, dar după nu prea am practicat. Abia spre sfârșitul anului 2023, când am început să devin cunsocută pe rețelele de socializare, am început să fac content în limba română. Iar de atunci eu vorbesc română în fiecare zi, adică de un an și ceva vorbesc zilnic și ma bucur”, explică aceasta.

Limba română, o punte între culturi

Pentru Elisoa, învățarea limbii române nu a fost o simplă curiozitate, ci o modalitate de a se conecta cu oamenii din jurul său. Ea consideră că efortul de a învăța limba unei țări este esențial pentru integrarea într-o comunitate.

„Nu am învățat limba română să devin cunoscută, am învățat pentru că mie îmi plac oamenii și cum să exprim ideile din capul meu dacă nu vorbesc limba lor. Oamenii când văd că faci un efort să înveți limba lor, deja te plac, că văd că te deschizi către ei. Iar pentru mine asta e foarte important.

Mi-au spus unii că în România oamenii sunt mai rasiști, dar nu am văzut niciunul, poate pentru că sunt deschisă și vorbesc română. Toți oamenii pe care i-am întâlnit au fost foarte cumsecade”, povestește ea.

„Vorbesc română, dar casa mea este în Moldova”

Deși are proiecte și în România, Elisoa Cynthia a ales să trăiască în Republica Moldova, unde spune că se simte cel mai bine. Ea a remarcat și diferențele culturale dintre Moldova și România, menționând că românii sunt mai prietenoși și expresivi, în timp ce moldovenii sunt mai rezervați, dar foarte săritori la nevoie.

„M-ați întrebat de ce stau în Moldova și vorbesc română. Eu am divorțat și nimic nu mă leagă să stau în Moldova, în afară de iubirea mea și liniștea mea sufletească. Există o diferență între români și moldoveni. Oamenii din România, de exemplu, dacă sun la recepția unui hotel, la final îmi spun „te pup, papa”, deși nu ne cunoaștem, sau se adresează pe stradă cu „iubita” și pentru mine personal e ciudat. În Moldova oamenii sunt mai reci, dar dacă am avut nevoie de ceva am fost susținută mereu de ei. Acum un an și ceva, când am divorțat și nu aveam nimic, moldovenii m-au ajutat, și de exemplu când am călătorit în Franța, m-am întâlnit cu mai mulți moldoveni decât oameni din Madagascar.

Vorbesc română, dar casa mea este în Moldova, aici mă simt bine, aici am prieteni, pisici. Nu știu dacă aș reuși să conduc în București, doamne, e așa aglomerat. Niciodată nu zic niciodată, dar la moment mie îmi place să am proiecte și în România, să vin aici, dar prietenii și familia sunt în Moldova. Am și aici prieteni totuși și oricum sunt la o distanță de 6 ore cu mașina, nu e departe”, a mai adăugat aceasta.

Un exemplu de integrare prin limbă și cultură

Povestea Elisoei Cynthia demonstrează cât de importantă este adaptarea într-un mediu nou și cum limba poate fi un instrument puternic de integrare.

„Mă bucur că apreciați că vorbesc limba română, am făcut multe eforturi să pot vorbi. Vă pup”, a încheiat Elisoa Cynthia mesajul pe TikTok.

