Horoscop zilnic. Luna Plină din Gemeni va afecta, în special, semnele mutabile.
Vineri, 5 decembrie, se va petrece Luna Plină din semnul Gemenilor. Știm că orice Lună Plină aduce finaluri, încheierea unei etape, conștientizări sau scoate emoții puternice la suprafață. De data aceasta, Luna va fi în careu cu Saturn și Neptun, ambele din Pești. Una spunem și alta facem. Ne vom poticni sau vom crede că știm totul. Ca pe urmă, să ne dăm seama că mai avem multe de învățat.
Oricât de parolist ai încerca să fii, tot se va întâmpla ceva și nu îți vei putea respecta unele promisiuni. Deci încearcă să fii prevăzător.
Luna Plină va activa casa a doua, a banilor. Este cazul să îți dai seama că imaginația ta nu se prea potrivește cu realitatea din buzunare.
Luna Plină se petrece în semnul tău. Ceea ce înseamnă că vei fi precum un titirez. Și la un moment dat, va trebui să înveți să spui nu.
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Astrele îți recomandă să stai departe de stresul suplimentar, de dramele altora, dar și de oamenii foarte superficiali. Nu crede toate promisiunile!
îți va fi greu să le faci pe plac tuturor. Sau să găsești un numitor comun în discuțiile cu apropiații. Trebuie să accepți că sunteți diferiți.
Horoscopul iernii pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Luna Plină activează casa carierei. Ziua va depinde, în mare parte, de capacitatea ta de a te adapta la orice situație neprevăzută.
Se vor spune lucruri care te vor deranja și bineînțeles că vei răspune. De data aceasta, s-ar putea să uiți de diplomație sau maniere.
S-ar putea să nu primești sprijin financiar de la o persoană apropiată și să rămâi dezamăgit. Dar important e să găsești la altcineva.
Luna Plină va avea loc în casa a șaptea. Partenerul îți cere garanții, iar tu nu i le poți oferi. Discuțiile dintre voi vor fi mai frustrante.
Pui prea mult preț pe ce spun colegii când ar trebui să le verifici faptele. Astrele îți recomandă să te ferești de bârfe sau zvonuri.
Unii apropiați vor fi prea tendențioși. Și poate că ar fi bine să eviți discuțiile cu ei, să dedici timp suplimentar propriilor pasiuni.
Nu îi face altuia ce ție nu îți place! La serviciu, apar discuții provocatoare. De asemenea, și acasă. Va trece și ziua aceasta.
