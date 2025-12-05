€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 5 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Data publicării: 03:01 05 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 5 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile de azi pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

luna plina copaci Sursă foto: Freepik/ Pe 5 decembrie va avea loc ultima Lună Plină din 2025
 

Horoscop zilnic. Luna Plină din Gemeni va afecta, în special, semnele mutabile.

Vineri, 5 decembrie, se va petrece Luna Plină din semnul Gemenilor. Știm că orice Lună Plină aduce finaluri, încheierea unei etape, conștientizări sau scoate emoții puternice la suprafață. De data aceasta, Luna va fi în careu cu Saturn și Neptun, ambele din Pești. Una spunem și alta facem. Ne vom poticni sau vom crede că știm totul. Ca pe urmă, să ne dăm seama că mai avem multe de învățat.

Horoscop 5 decembrie 2025 Berbec

Oricât de parolist ai încerca să fii, tot se va întâmpla ceva și nu îți vei putea respecta unele promisiuni. Deci încearcă să fii prevăzător.

Horoscop 5 decembrie 2025 Taur

Luna Plină va activa casa a doua, a banilor. Este cazul să îți dai seama că imaginația ta nu se prea potrivește cu realitatea din buzunare.

Horoscop 5 decembrie 2025 Gemeni

Luna Plină se petrece în semnul tău. Ceea ce înseamnă că vei fi precum un titirez. Și la un moment dat, va trebui să înveți să spui nu.

Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 5 decembrie 2025 Rac

Astrele îți recomandă să stai departe de stresul suplimentar, de dramele altora, dar și de oamenii foarte superficiali. Nu crede toate promisiunile!

Horoscop 5 decembrie 2025 Leu

îți va fi greu să le faci pe plac tuturor. Sau să găsești un numitor comun în discuțiile cu apropiații. Trebuie să accepți că sunteți diferiți.

Horoscopul iernii pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 5 decembrie 2025 Fecioară

Luna Plină activează casa carierei. Ziua va depinde, în mare parte, de capacitatea ta de a te adapta la orice situație neprevăzută.

Horoscop 5 decembrie 2025 Balanță

Se vor spune lucruri care te vor deranja și bineînțeles că vei răspune. De data aceasta, s-ar putea să uiți de diplomație sau maniere.

Horoscop 5 decembrie 2025 Scorpion

S-ar putea să nu primești sprijin financiar de la o persoană apropiată și să rămâi dezamăgit. Dar important e să găsești la altcineva.

Horoscop 5 decembrie 2025 Săgetător

Luna Plină va avea loc în casa a șaptea. Partenerul îți cere garanții, iar tu nu i le poți oferi. Discuțiile dintre voi vor fi mai frustrante.

Horoscop 5 decembrie 2025 Capricorn

Pui prea mult preț pe ce spun colegii când ar trebui să le verifici faptele. Astrele îți recomandă să te ferești de bârfe sau zvonuri.

Horoscop 5 decembrie 2025 Vărsător

Unii apropiați vor fi prea tendențioși. Și poate că ar fi bine să eviți discuțiile cu ei, să dedici timp suplimentar propriilor pasiuni.

Horoscop 5 decembrie 2025 Pești

Nu îi face altuia ce ție nu îți place! La serviciu, apar discuții provocatoare. De asemenea, și acasă. Va trece și ziua aceasta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
horoscop 4 decembrie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 ore si 51 minute
O femeie a murit după ce a fost atacată de propriul câine
Publicat acum 7 ore si 22 minute
Tort cu iaurt din doar 4 ingrediente - un desert viral cu puține calorii
Publicat acum 7 ore si 51 minute
Alertă la Dublin. Drone misterioase au urmărit avionul lui Zelenski
Publicat acum 8 ore si 23 minute
Profesor universitar, mesaj viral despre Ciolacu: Mulți din cei pe care i-a crescut l-au vândut!
Publicat acum 8 ore si 24 minute
O erupție vulcanică ar fi declanșat una din pandemiile cu cele mai multe victime din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close