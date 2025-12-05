Vineri, 5 decembrie, se va petrece Luna Plină din semnul Gemenilor. Știm că orice Lună Plină aduce finaluri, încheierea unei etape, conștientizări sau scoate emoții puternice la suprafață. De data aceasta, Luna va fi în careu cu Saturn și Neptun, ambele din Pești. Una spunem și alta facem. Ne vom poticni sau vom crede că știm totul. Ca pe urmă, să ne dăm seama că mai avem multe de învățat.

Horoscop 5 decembrie 2025 Berbec

Oricât de parolist ai încerca să fii, tot se va întâmpla ceva și nu îți vei putea respecta unele promisiuni. Deci încearcă să fii prevăzător.

Horoscop 5 decembrie 2025 Taur

Luna Plină va activa casa a doua, a banilor. Este cazul să îți dai seama că imaginația ta nu se prea potrivește cu realitatea din buzunare.

Horoscop 5 decembrie 2025 Gemeni

Luna Plină se petrece în semnul tău. Ceea ce înseamnă că vei fi precum un titirez. Și la un moment dat, va trebui să înveți să spui nu.

Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 5 decembrie 2025 Rac

Astrele îți recomandă să stai departe de stresul suplimentar, de dramele altora, dar și de oamenii foarte superficiali. Nu crede toate promisiunile!

Horoscop 5 decembrie 2025 Leu

îți va fi greu să le faci pe plac tuturor. Sau să găsești un numitor comun în discuțiile cu apropiații. Trebuie să accepți că sunteți diferiți.

Horoscopul iernii pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 5 decembrie 2025 Fecioară

Luna Plină activează casa carierei. Ziua va depinde, în mare parte, de capacitatea ta de a te adapta la orice situație neprevăzută.

Horoscop 5 decembrie 2025 Balanță

Se vor spune lucruri care te vor deranja și bineînțeles că vei răspune. De data aceasta, s-ar putea să uiți de diplomație sau maniere.

Horoscop 5 decembrie 2025 Scorpion

S-ar putea să nu primești sprijin financiar de la o persoană apropiată și să rămâi dezamăgit. Dar important e să găsești la altcineva.

Horoscop 5 decembrie 2025 Săgetător

Luna Plină va avea loc în casa a șaptea. Partenerul îți cere garanții, iar tu nu i le poți oferi. Discuțiile dintre voi vor fi mai frustrante.

Horoscop 5 decembrie 2025 Capricorn

Pui prea mult preț pe ce spun colegii când ar trebui să le verifici faptele. Astrele îți recomandă să te ferești de bârfe sau zvonuri.

Horoscop 5 decembrie 2025 Vărsător

Unii apropiați vor fi prea tendențioși. Și poate că ar fi bine să eviți discuțiile cu ei, să dedici timp suplimentar propriilor pasiuni.

Horoscop 5 decembrie 2025 Pești

Nu îi face altuia ce ție nu îți place! La serviciu, apar discuții provocatoare. De asemenea, și acasă. Va trece și ziua aceasta.