€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 20:44 10 Oct 2025 | Data publicării: 20:33 10 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Autor: Echipa Astrosens

cheerful-blond-woman-walking-autumn-park-with-bouquet-from-maple-leaves Sursă foto: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru weekendul 11-12 octombrie.

Evenimentul principal al acestui weekend este opoziția dintre Venus din Fecioară și Saturn din Pești. Nu este neapărat aspectul pe care ni-l dorim la final de săptămână. Asta pentru că ne va da multe planuri peste cap atunci când este vorba de relațiile amoroase sau chestiunile financiare. Venus din Fecioară este prea atentă la detalii, iar Saturn din Pești o frustrează și mai mult. Cu alte cuvinte, ne vom pune în situațiile în care vom simți că nu suntem iubiți sau că nu avem resursele necesare.

Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

În acest weekend, accentul trebuie pus pe odihna. Atenție, nu pe somn! Ci pe timpul dedicat plictiselii, relaxării sau activităților care îți aduc armonia interioară. Altfel, nu vei putea face față tuturor provocărilor din gospodărie.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Unii prieteni nu vor mai fi disponibili ca altădată. Sau te vei supăra pe alții. Pentru că opiniile voastre nu corespund și vi se inflamează orgoliile. Relația cu timpul nu va fi în avantajul tău, pe niciun plan.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Partenerul are o sumedenie de idei, însă va fi greu să le implementați. Și s-ar putea ca, pe parcurs, să vă mai contraziceți. Important este să nu mențineți o atmosferă tensionată. Dacă vei participa la evenimente alături de persoane dragi, s-ar putea să nu te simți în apele tale.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

În primul rând, trebuie să fii mai atent la drumurile pe care le vei face. S-ar putea să apară situații frustrante. Pe urmă, unele discuții te vor indispune. Pentru că nu vei avea încredere în tine și te vei simți judecat de către cei din jur. Dar adevărul este că nimeni nu se compară cu vocea ta critică interioară.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei reuși să fii mai chibzuit și îi vei convinge și pe cei din familie să îți urmeze exemplul. Unii dintre voi își vor atinge unele limite. Mai ales atunci când vine vorba de problemele celor dragi. Astrele vă recomandă să fiți mai selectivi și cu oamenii din jur.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

S-ar putea să primești reproșuri din partea partenerului, că sunteți prea egoiști sau că nu sunteți atenți și la nevoile lui. De aceea, veți amâna unele activități. Sau veți decide să petreceți mai mult timp împreună, pentru a vă reconecta la un nivel mai profund.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat acum 25 minute
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, acuză Reuters de fake news privind România și Rusia
Publicat acum 41 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 46 minute
Macron rămâne fără soluții. Ecologiștii spun că totul „se va termina foarte rău“
Publicat acum 51 minute
Psihologia copilului și kinetoterapia se întâlnesc la DrPsy! Camelia Ștefan, interviu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close