Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Evenimentul principal al acestui weekend este opoziția dintre Venus din Fecioară și Saturn din Pești. Nu este neapărat aspectul pe care ni-l dorim la final de săptămână. Asta pentru că ne va da multe planuri peste cap atunci când este vorba de relațiile amoroase sau chestiunile financiare. Venus din Fecioară este prea atentă la detalii, iar Saturn din Pești o frustrează și mai mult. Cu alte cuvinte, ne vom pune în situațiile în care vom simți că nu suntem iubiți sau că nu avem resursele necesare.

Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

În acest weekend, accentul trebuie pus pe odihna. Atenție, nu pe somn! Ci pe timpul dedicat plictiselii, relaxării sau activităților care îți aduc armonia interioară. Altfel, nu vei putea face față tuturor provocărilor din gospodărie.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Unii prieteni nu vor mai fi disponibili ca altădată. Sau te vei supăra pe alții. Pentru că opiniile voastre nu corespund și vi se inflamează orgoliile. Relația cu timpul nu va fi în avantajul tău, pe niciun plan.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Partenerul are o sumedenie de idei, însă va fi greu să le implementați. Și s-ar putea ca, pe parcurs, să vă mai contraziceți. Important este să nu mențineți o atmosferă tensionată. Dacă vei participa la evenimente alături de persoane dragi, s-ar putea să nu te simți în apele tale.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

În primul rând, trebuie să fii mai atent la drumurile pe care le vei face. S-ar putea să apară situații frustrante. Pe urmă, unele discuții te vor indispune. Pentru că nu vei avea încredere în tine și te vei simți judecat de către cei din jur. Dar adevărul este că nimeni nu se compară cu vocea ta critică interioară.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei reuși să fii mai chibzuit și îi vei convinge și pe cei din familie să îți urmeze exemplul. Unii dintre voi își vor atinge unele limite. Mai ales atunci când vine vorba de problemele celor dragi. Astrele vă recomandă să fiți mai selectivi și cu oamenii din jur.

Horoscop 11-12 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

S-ar putea să primești reproșuri din partea partenerului, că sunteți prea egoiști sau că nu sunteți atenți și la nevoile lui. De aceea, veți amâna unele activități. Sau veți decide să petreceți mai mult timp împreună, pentru a vă reconecta la un nivel mai profund.