Vineri, 20 noiembrie, Soarele din Scorpion face un trigon cu Neptun din Pești. Acesta este un aspect care ne mai îmblânzește viața, ținând cont că efectele retrogradării lui Mercur s-au resimțit serios în ultimele zile. Vom fi mai idealiști, vom reuși să vedem jumătatea plină a paharului în orice, iar imaginația noastră va fi la cote uimitoare. Am putea spune că acest trigon este bun și pentru împăcare, iertare și compasiune.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Berbec

Unii dintre voi vor fi mai sensibili. De aceea, le este recomandat să evite situațiile conflictuale sau oamenii stresanți.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Taur

Poți rezolva, pe ultima sută de metri, unele probleme alături de partener. Împreună veți reuși ce nu s-a putut pe cont propiu.

CITEȘTE ȘI Mercur retrograd în Scorpion. Întâmplări nefavorabile pentru patru zodii

Horoscop 21 noiembrie 2025 Gemeni

Vei fi mai împăciuitor cu unii colegi. Îți dai seama că nimeni nu este perfect și că nu are rost să fii prea critic cu aceștia.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Rac

Îți faci o listă plină de activități. Însă, destul de repede îți vei da seama că nu te poți ocupa de toate în același mod.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Leu

Poate fi una dintre acele zile în care te bazezi prea mult pe validarea externă, mai ales a familiei. Însă, cei dragi au alte priorități.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Fecioară

Nimeni nu va fi la fel de priceput în discuții așa ca tine. În plus, vei avea nas de detectiv. Îți dai seama de unele detalii foarte fine.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Balanță

Există riscul să te grăbești cu unele cheltuieli. Ar fi bine să te consulți cu persoanele de încredere înainte de orice tranzacție importantă.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Scorpion

Vei beneficia din plin de trigon Soare-Neptun! Pentru că vei fi destul de inspirat și vei reuși să găsești alte soluții la probleme.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Săgetător

Energia ta nu este inepuizabilă, trebuie să faci tot posibilul să nu o risipești degeaba. Astrele îți recomandă să amâni acele activități inutile.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Capricorn

Apropiații sunt mai optimiști sau idealiști. Dar, trebuie să recunoști că faci echipă bună cu ei. Te ajută să nu fii prea încăpățânat.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Vărsător

Vei fi destul de critic cu tine, îți vei spune des că ai eșuat. Însă, ceilalți nu îți împărtășeșc deloc opiniile. Poate îi asculți mai mult pe ei.

Horoscop 21 noiembrie 2025 Pești

O parte din tine este foarte scrupuloasă, iar cealaltă destul de tolerantă. Va fi o zi plină de dileme, și acasă și la serviciu.