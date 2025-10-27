Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Berbec/Ascendent în Berbec

Începem cu veștile bune! Marte, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a noua. Datorită acestuia, vei vedea viața cu alți ochi. Unii mai optimiști și dornici de a explora lumea. Urmează o perioadă bună pentru călătorii, studiu, aventură și organizarea evenimentelor. După care, trebuie să știi că Uranus se întoarce în casa a doua a banilor, și este posibil să aducă un plus de instabilitate în acest sens.

Taur/Ascendent în Taur

Uranus se întoarce în semnul tău, acolo unde a mai fost în perioadele 15 mai - 6 noiembrie 2018/6 martie 2019 - 7 iulie 2025. Poate îți mai reamintești cum a fost viața ta atunci. Uranus este planeta surprizelor, independenței, instabilității. În prima jumătate a lunii noiembrie, poți primi curajul necesar să rupi lanțurile. Să te eliberezi de o situație care nu îți mai dă pace.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

În primul rând, trebuie să știi că scapi de Uranus, planeta imprevizibilului. După care, Mercur(guvernatorul tău) își va începe retrogradarea în casa a șaptea, a relațiilor. Poți discuta cu partenerul despre unele subiecte pe care le-ai tot amânat. Beneficii pe plan profesional.

Rac/Ascendent în Rac

Exact atunci când crezi că te-ai liniștit sau că intri într-o perioadă stabilă, exact atunci planurile tale vor fi date peste cap. Însă, trebuie să știi că astrele îți oferă susținere pentru orice problemă apărută. O lună extraordinară pentru cei care vor să călătorească, să se mute sau să schimbe locul de muncă.

Leu/Ascendent în Leu

Uranus se întoarce în casa carierei și aduce, din nou, schimbări bruște. Unii dintre voi vor dori mai multă independență, alții vor lua decizii neașteptate în acest sens. Dar cum Marte va tranzita casa a cincea, nu vă va lipsi spiritul de competiție. Dorința de a câștiga și pasiunea te vor caracteriza.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, propriul guvernator, își va începe retrogradarea în casa a patra. Ceea ce înseamnă că pot apărea probleme legate de gospodărie. Ar fi bine să ai un buget de rezervă. Unii dintre voi vor decide să se mute, însă vor întâmpina tot felul de situații ciudate. Comunicarea cu familia va scoate la suprafață unele aspecte ascunse.

Balanță/Ascendent în Balanță

Venus, propria guvernatoare, își va începe tranzitul în casa a doua, a banilor. Iar atenția ta se va duce, clar, către locul de muncă și situația financiară. Vei fi dornic să găsești noi căi de monetizare sau de eficientizare a bugetului. Vei fi, mai toată luna pe drumuri. Și pentru că Mercur va retrograda în casa a treia, s-ar putea să apară probleme cu documentele sau tehnologia.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte, propriul guvernator, își va începe tranzitul în casa a doua. Acolo unde se va afla și Mercur retrograd. Deci urmează o perioadă plină de cheltuieli, însă unele serioase. Unii dintre voi se vor gândi să își cumpere o casă, să organizeze o călătorie extravagantă sau să treacă la următorul nivel pe plan relațional. Și pentru că Uranus se întoarce în casa relațiilor, vor apărea surprize în acest sens.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Marte îți va tranzita semnul începând cu 4 noiembrie! Astfel, începe o perioadă foarte dinamică și plină de reușite. Și cum vei avea parte și de Mercur retrograd, un lucru e sigur. Nu te vei plictisi deloc în prima jumătate a lunii noiembrie! Chiar dacă pe drumul tău, vor fi câteva încurcături, le vei face față cu siguranță. Data de 13 noiembrie, când Mercur se întâlnește cu Marte, merită salvată în calendar!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Prima jumătate a lunii noiembrie va fi mai sâcâitoare pentru tine. De altfel, astrologul îți recomandă să eviți deciziile sau proiectele importante. Pentru că oricum, vei avea parte de numeroase amânări sau încurcături. Unii dintre voi vor face pace cu trecutul, adică vor ține să se împace cu unele persoane.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Uranus se întoarce în casa a patra. Și chiar și pentru gusturile tale, s-ar putea să fie prea intempestiv atunci când vine vorba de schimbări și evenimente pe plan familial sau în zona imobiliară. În plus, s-ar putea să vă loviți de unele lipsuri financiare sau cheltuieli serioase. Dar, prietenii vor fi de mare ajutor. Veți relua legătura cu unii pe care nu i-ați mai văzut de mult timp.

Pești/Ascendent în Pești

Primele două săptămâni din luna noiembrie vor aduce un plus de agitație. Și tot soiul de amânări sau anulări. Veți începe să aveți dubii legate de anumite decizii. Pe plan profesional, apar situații bizare pe care nu le puteți controla. Dar, știți cum este vorba aceea? Iubirea schimbă tot!