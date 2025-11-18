€ 5.0859
Subcategorii în Lifestyle

DCNews Lifestyle Horoscop Astrogramă: Ce dezvăluie astrele despre Anca Alexandrescu: Minte de Scorpion, suflet de Balanță
Data publicării: 20:21 18 Noi 2025

EXCLUSIV Astrogramă: Ce dezvăluie astrele despre Anca Alexandrescu: Minte de Scorpion, suflet de Balanță
Autor: Echipa Astrosens

anca alexandrescu la pupitrul stirilor Anca Alexandrescu
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, i-a realizat portretul astrologic al candidatei Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu s-a născut pe 18 octombrie 1972. Observăm că este o nativă Balanță. O mică mențiune. Orice aspect dintr-o astrogramă natală poate fi atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. Atunci când discutăm despre caracteristicile acestui arhetip zodiacal, al Balanței, avem în vedere nevoia de relaționare, de dreptate, capacitatea de negociere, predilecția către a conecta grupuri sau oameni și simțul estetic. De asemenea, atunci când ești Balanță, ai tendința de amâna o decizie, de a încerca să faci pe plac tuturor cu riscul de a te pierde. 

VEZI ȘI - Cătălin Drulă, primar general al Capitalei? Ce spun astrele despre şansele sale în alegerile din 7 decembrie

În astrograma unei femei, poziția lui Venus ne arată cum/ce iubește aceasta. Cum se raportează la feminitate și cum se valorifică. Ei bine, în acest caz, Venus se afla în Fecioară. Deci avem de-a face cu persoană foarte pragmatică, calculată, rațională, chiar și atunci când este vorba de viața personală. În același timp, nativa este exigentă, (prea) critică, dornică de perfecțiune, (prea) atentă la detalii. Dar de un lucru suntem siguri! Îi place să muncească!

Minte puternică, profunzime în gândire

Mercur este planeta care se ocupă de procesele cognitive, comunicare, procesul decizional. Anca Alexandrescu are Mercur în Scorpion, și în conjuncție cu Juno. Putem spune că mintea sa este precum un detectiv, reușește să vadă ce alții nu observă, are apetență pentru investigații și secrete. Însă, această poziție a lui Mercur poate da o tendință către suspiciune exagerată. Iar conjuncția cu Juno o ajută pe nativă să ajute la crearea unor alianțe, dar îi poate conferi și frica permanentă de trădare. 

Ce aduce axa destin-karmă?

Nodurile Lunare, cele care ne arată evenimentele predestinate/karmice, sunt pe axa Rac(NS)-Capricorn(NN). În primă fază, în mod inconștient, nativa a crezut că trebuie să ducă mai departe blazonul familiei. Însă, pe parcurs, și-a dat seama că trebuie să își creeze propriul drum profesional. Nodul Sud în Rac vine cu rădăcini puternice, dar Nodul Nord în Capricorn aduce ambiții și mai puternice. 

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO

astrograma
anca alexandrescu
alegeri primar bucuresti
