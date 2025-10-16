€ 5.0885
Data publicării: 07:22 16 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 16 octombrie 2025. Prea multe schimbări la serviciu pentru o zodie
Autor: Daniela Simulescu

Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Luna trece din Leu în Fecioară.

Soarele din Balanță se va menține în careul cu Jupiter din Rac. Iar Luna va trece din Leu în Fecioară, de unde va face un careu cu Uranus din Gemeni. Concluzia zilei este aceea că vom avea, în continuare, tendința de a exagera și de a ne împrăștia în mai multe direcții. Mercur se apropie de conjuncția cu Marte și s-ar putea să fim mai grăbiți în comunicare.

Horoscop 16 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

La un moment dat, îți vei da seama singur că nu te ajută la nimic să exagerezi. Și că trebuie să lași timpul să își facă treaba.

Horoscop 16 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Pui prea multă presiune pe tine la locul de muncă. Dacă nu ți-a cerut nimeni imposibilul, poate că nici nu ar trebui să îl cauți.

Horoscop 16 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Îți va lipsi predictibilitatea. În aceste condiții, astrele îți recomandă să nu îți aglomerezi programul și să amâni ce nu este urgent sau important.

Horoscop 16 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Obiectivul principal al zilei este acela de a-ți păstra energia pentru discuțiile care contează. Și ar fi bine să și eviți persoanele bârfitoare.

Horoscop 16 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Deși îți propui să fii mai calculat pe plan financiar, tot nu îți va ieși. Unii dintre voi vor spune multe și mărunte fără să le gândească înainte.

Horoscop 16 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Este una dintre acele zile în care te plictisește orice. Nici nu vei mulțumit de ce se întâmplă, așa că  te vei ocupa de critică.

Horoscop 16 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Toată lumea vrea ceva de la tine. Iar tu simți că abia ai energie pentru ale tale. Nu te lăsa contaminat cu problemele celorlalți.

Horoscop 16 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Încearcă să rămâi cu picioarele pe pâmânt. Tendința de a îți face scenarii despre o anumită persoană nu va duce la nimic bun.

Horoscop 16 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

La serviciu, pot apărea situații împrevizibile. Important este să îți dai seama ce este prioritate și ce nu. Prietenii vor fi schimbători.

Horoscop 16 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Câteodată, succesul vine exact atunci când nu te-ai gândi. Astrele te invită să te bucuri de moment și să nu te îngrijorezi pur și simplu despre viitor.

Horoscop 16 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Este o perioadă bună pentru a învăța. Nu contează experiența sau etapa în care te afli. Pur și simplu vei afla informații nemaipomenite.

Horoscop 16 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Pot apărea situații neprevăzute în gospodărie. Care să atragă și mai multe cheltuieli. Încearcă să nu te agiți prea mult la serviciu.

