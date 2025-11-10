Previziuni astrale a doua jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Evenimentul principal al următoarelor săptămâni din noiembrie este retrogradarea lui Mercur în semnul Scorpionului, de pe 19 noiembrie. Însă, putem spune că ne va ajuta să rezolvăm probleme mai vechi, să gestionăm crize și să aflăm numeroase informații prețioase.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, își continuă tranzitul în casa a noua. Unul care îți priește de minune! Pentru că te va obliga să faci un pas înainte, să tinzi către obiective îndrăznețe, să fii competitiv și să te conectezi cu oameni importanți. Pe plan financiar, s-ar putea să fie câteva surprize.

Vremuri bune pentru Berbec, Leu și Săgetător. Provocări pentru Taur și Capricorn

Taur/Ascendent în Taur

Venus, guvernatoarea ta, va tranzita casa a șaptea, acolo unde se va întoarce și Mercur, însă retrograd de această dată, după 19 noiembrie. Cu alte cuvinte, viața personală devine prioritară. Unii veți avea discuții mai dese cu partenerul, pot reapărea subiecte pe care le-ați tot evitat și veți decide să renunțați la unele planuri.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va fi retrograd în casa a șasea. La serviciu, vor fi multiple situații stresante sau vor reapărea probleme. Și cum Marte va fi în casa a șaptea, pe durata întregii luni, s-ar putea să nu mai fii la fel de împăciuitor ca de obicei. Vei dori să îți impui punctul de vedere, refuzi compromisurile și folosești un discurs tendențios pe alocuri. Nu este o perioadă bună pentru decizii radicale pe plan relațional.

Rac/Ascendent în Rac

Nu te vei plânge deloc de plictiseală! Pe lângă muncă și chestiunile gospodărești, vei avea numeroase inițiative. Dar, cum Mercur retrograd va fi în casa a cincea, s-ar putea ca timpul să nu fie neapărat aliatul tău. Pentru că vor apărea amânări și situații încurcate. Comunicarea cu copiii va fi intensă, sau în viețile lor se vor petrece evenimente importante.

Leu/Ascendent în Leu

Doar Mercur retrograd în casa a patra îți poate pune unele probleme. În sensul că se mai strică una alta prin casă. Ori, dacă vrei să te muți, apar încurcături. Comunicarea cu familia va avea de suferit. Însă, în rest, vei avea multiple oportunități! Ce-i drept, ți le vei face și tu. Pentru că vei fi destul de creativ, ambițios, competitiv și pasional. În plus, romantismul este în floare!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va fi retrograd până pe 29 noiembrie. Deci îți dai seama că nu urmează o perioadă prea liniștită! Cu siguranță vor fi și oportunități, însă vei depune eforturi suplimentare pentru oricare dintre acestea. Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară drumurilor. De asemenea, pe plan imobiliar vor apărea provocări și încurcături.

Balanță/Ascendent în Balanță

Venus, guvernatoarea ta, va rămâne în casa a doua până la finalul lunii, acolo unde va fi și Mercur retrograd. Altfel spus, vor fi numeroase provocări pe plan financiar. Dar vei găsi de fiecare dată soluții. Astrele vă recomandă să nu vă mai temeți de negocieri și să vă cereți drepturile. Să vă dați seama că timpul și abilitățile voastre costă.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

În ciuda lui Mercur retrograd care se va afla în semnul vostru, după 19 noiembrie, putem spune că aveți o perioadă foarte bună. Adică, de stres nu veți scăpa. Multe situații vor deveni încurcate, însă aveți răbdare și nu vă dați bătuți cu una cu două. Dacă vreți să faceți investiții, astrologul vă recomandă să apelați la specialiști care să vă sfătuiască. Decizii importante pe plan personal.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Marte se află în semnul vostru și scăpați de Mercur retrograd. Primți o doză serioasă de energie, ambiție, motivație și impulsivitate. Unii dintre voi vor dori să înceapă proiecte, iar alții vor decide să se bucure mai mult de viață. Călătorii, evenimente, petreceri. Bineînțeles, buzunarele vor avea de suferit.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Astrele îți recomandă să acorzi mai mult timp și energie vieții personale. Relației de cuplu, persoanei pe care vrei să o cucerești sau cercului de prieteni. Este posibil să te revezi cu oameni dragi, să petreceți timp de calitate. O perioadă bună pentru cei care vor să călătorească, să se stabilească în altă localitate sau pur și simplu, să se mute.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Următoarea perioadă va fi dedicată carierei. Și în ciuda încurcăturilor, tot vei găsi metoda prin care să strălucești. Sau să fii remarcat de oameni importanți. În cazul în care sunteți într-un proces de recrutare, trebuie să știți că va dura mai mult. Astrele vă recomandă să nu vă neglijați anturajul. Poate reluați legătura cu unele persoane importante.

Pești/Ascendent în Pești

Totul durează mai mult decât ar trebui. Și normal că te vei frustra, dar nimic nu este întâmplător. Din cauza lui Mercur retrograd, apar multiple încurcături, mai ales pe plan administrativ sau atunci când aveți de organizat o călătorie. Unii dintre voi veți avea parte de situații tensionate la locul de muncă sau în discuții cu șefii.