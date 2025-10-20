Săptămâna debutează cu o conjuncție Mercur-Marte în semnul Scorpionului. Mercur reprezintă gândirea, comunicarea și deciziile zilnice. Marte are în portofoliul său curajul, pasiunea, furia și nerăbdarea. Arhetipul Scorpionului este cel al extremelor, controlului și al profunzimii. Altfel spus, ziua de luni va fi provocatoare pentru discuțiile sensibile. Pentru că vom avea tendința de a arunca replici sarcastice sau de a trage concluzii pripite. De asemenea, ne vom grăbi și atunci când călătorim sau folosim dispozitivele electronice.

Horoscop 20 octombrie 2025 Berbec

Astrele îți recomandă să nu te bagi acolo unde nu îți fierbe oala. Adică să stai departe de indiscreție sau de persoanele bârfitoare.

Horoscop 20 octombrie 2025 Taur

Discuțiile cu partenerul pot fi mai aprinse ca altădață. S-ar putea să vă spuneți lucruri pe care le veți regreta ulterior.

Horoscop 20 octombrie 2025 Gemeni

Atmosfera de la serviciu va fi destul de provocatoare. Este cazul să cauți metode pentru a gestiona stresul în mod eficient.

Horoscop 20 octombrie 2025 Rac

Comunicarea cu copiii se va demonstra a fi problematică. Alții dintre voi veți fi prea pătimași atunci când aveți de rezolvat o problemă.

Horoscop 20 octombrie 2025 Leu

Astrele te invită să stai departe de conversațiile contradictorii din sânul familiei. Există riscul să spui lucruri care să îi doară pe ceilalți. Sau invers.

Horoscop 20 octombrie 2025 Fecioară

Beneficiezi de o acuitate mentală uimitoare, dar și de o doză prea mare de sarcasm. Deci ai grijă cum te adresezi celorlalți!

Horoscop 20 octombrie 2025 Balanță

Este o zi bună pentru decizii legate de buget, dar nu și pentru cheltuieli serioase grăbite. Mai ai nevoie de timp să găsești oferta potrivită.

Horoscop 20 octombrie 2025 Scorpion

Conjuncția Mercur-Scorpion te va face ori prea vorbăreț, ori prea atent la cuvintele și gesturile celorlalți. O zi bună pentru decizii.

Horoscop 20 octombrie 2025 Săgetător

Încearcă să fii de partea logicii de fiecare dată când ești bombardat cu tot felul de informații. Ceva sună prea bine ca să fie adevărat.

Horoscop 20 octombrie 2025 Capricorn

Discuțiile cu prietenii sunt foarte heirupiste. Și nu veți înțelege nimic. Astrele vă recomandă să nu discutați despre planurile voastre.

Horoscop 20 octombrie 2025 Vărsător

Atunci când este cazul, preiei cuvântul. Și o vei face într-un mod curajos. Atitudinea ta îi va inspira și pe ceilalți să nu renunțe.

Horoscop 20 octombrie 2025 Pești

Rezolvi imediat chestiunile administrative. Însă când ai de luat decizii pentru cei dragi, s-ar putea să amâni momentul.