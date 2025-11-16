Luna tranzitează semnul Balanței. Vom fi dornici de socializare, de a lega parteneriate și alianțe și de a căuta frumosul în orice. Și cum avem de-a face cu un trigon regal pe semne de apă(Soare în Scorpion, Marte în Rac, Saturn în Pești), emoțiile noastre și ale celorlalți vor fi puternice. Și avem nevoie să le exprimăm, poate într-un mod artistic sau creativ.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Berbec

Obiectivul tău principal este acela de a te înțelege bine cu toată lumea din jur. Vei fi mai atent la nevoile celorlalți și destul de tolerant.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Taur

Te vei înțelege cu partenerul sau cu oamenii dragi din priviri. De altfel, sunteți mai interesați de acțiune celorlalți și nu de vorbele lor.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Gemeni

Dacă ai o zi liberă, astrele îți recomandă să nu neglijezi deloc odihna. Și dacă este o zi lucrătoare, vei simți nevoia de a fi mai retras.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Rac

Vei face tot posibilul ca, în jurul tău, să fie liniște și armonie. Nu îți va fi deloc simplu cu unii membri ai familiei, dar nu vei renunța deloc.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Leu

O parte din tine va dori dorește să stea acasă, iar cealaltă te împinge să ieși mai des sau să te distrezi. Până la urmă, le vei împăca pe ambele.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Fecioară

Ziua va depinde, în mare parte, de calitatea comunicării cu partenerul sau cu prietenii. Nu este o zi potrivită pentru discuții complicate.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Balanță

Luna se află în semnul tău și se apropie de un careu cu Jupiter. Vei dori să te ocupi de multe activități. Dar nu uita să ceri sprijinul familiei!

Horoscop 16 noiembrie 2025 Scorpion

Beneficiezi din plin de trigonul Soare-Jupiter. Privești partea plină a paharului și decizi să trăiești clipa indiferent de cum va fi ziua.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Săgetător

Mercur retrograd îți va da planurile peste cap. De aceea, astrele îți recomandă să nu faci prea multe promisiuni, nu te vei putea ține de ele.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Capricorn

Dacă lumea din jurul tău este bine, atunci și tu vei avea o zi bună. Dacă nu, vei consuma timp și alte resurse pentru a-i ajuta pe cei dragi.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Vărsător

Îți faci tu multe socoteli, însă nu vei putea să le respecți. Și până la urmă, poate chiar este nevoie să te răsfeți când mergi la cumpărături.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Pești

Poate fi o zi foarte romantică! Mai ales dacă îți propui să fie așa. Astrele îți recomandă să investești în timpul petrecut alături de partener.