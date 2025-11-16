Horoscop zilnic. Luna tranzitează semnul Balanței.
Luna tranzitează semnul Balanței. Vom fi dornici de socializare, de a lega parteneriate și alianțe și de a căuta frumosul în orice. Și cum avem de-a face cu un trigon regal pe semne de apă(Soare în Scorpion, Marte în Rac, Saturn în Pești), emoțiile noastre și ale celorlalți vor fi puternice. Și avem nevoie să le exprimăm, poate într-un mod artistic sau creativ.
Obiectivul tău principal este acela de a te înțelege bine cu toată lumea din jur. Vei fi mai atent la nevoile celorlalți și destul de tolerant.
Te vei înțelege cu partenerul sau cu oamenii dragi din priviri. De altfel, sunteți mai interesați de acțiune celorlalți și nu de vorbele lor.
Dacă ai o zi liberă, astrele îți recomandă să nu neglijezi deloc odihna. Și dacă este o zi lucrătoare, vei simți nevoia de a fi mai retras.
Vei face tot posibilul ca, în jurul tău, să fie liniște și armonie. Nu îți va fi deloc simplu cu unii membri ai familiei, dar nu vei renunța deloc.
O parte din tine va dori dorește să stea acasă, iar cealaltă te împinge să ieși mai des sau să te distrezi. Până la urmă, le vei împăca pe ambele.
Ziua va depinde, în mare parte, de calitatea comunicării cu partenerul sau cu prietenii. Nu este o zi potrivită pentru discuții complicate.
Luna se află în semnul tău și se apropie de un careu cu Jupiter. Vei dori să te ocupi de multe activități. Dar nu uita să ceri sprijinul familiei!
Beneficiezi din plin de trigonul Soare-Jupiter. Privești partea plină a paharului și decizi să trăiești clipa indiferent de cum va fi ziua.
Mercur retrograd îți va da planurile peste cap. De aceea, astrele îți recomandă să nu faci prea multe promisiuni, nu te vei putea ține de ele.
Dacă lumea din jurul tău este bine, atunci și tu vei avea o zi bună. Dacă nu, vei consuma timp și alte resurse pentru a-i ajuta pe cei dragi.
Îți faci tu multe socoteli, însă nu vei putea să le respecți. Și până la urmă, poate chiar este nevoie să te răsfeți când mergi la cumpărături.
Poate fi o zi foarte romantică! Mai ales dacă îți propui să fie așa. Astrele îți recomandă să investești în timpul petrecut alături de partener.
