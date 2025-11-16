€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 16 noiembrie 2025. Zodia care va avea o zi romantică
Data publicării: 09:13 16 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 16 noiembrie 2025. Zodia care va avea o zi romantică
Autor: Daniela Simulescu

Imagie simbolul zodiacului și două persoane Sursă foto: Freepik/Mercur se pregătește să retrogradeze în Scorpion
 

Horoscop zilnic. Luna tranzitează semnul Balanței.

Luna tranzitează semnul Balanței. Vom fi dornici de socializare, de a lega parteneriate și alianțe și de a căuta frumosul în orice. Și cum avem de-a face cu un trigon regal pe semne de apă(Soare în Scorpion, Marte în Rac, Saturn în Pești), emoțiile noastre și ale celorlalți vor fi puternice. Și avem nevoie să le exprimăm, poate într-un mod artistic sau creativ.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Berbec

Obiectivul tău principal este acela de a te înțelege bine cu toată lumea din jur. Vei fi mai atent la nevoile celorlalți și destul de tolerant.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Taur

Te vei înțelege cu partenerul sau cu oamenii dragi din priviri. De altfel, sunteți mai interesați de acțiune celorlalți și nu de vorbele lor.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Gemeni

Dacă ai o zi liberă, astrele îți recomandă să nu neglijezi deloc odihna. Și dacă este o zi lucrătoare, vei simți nevoia de a fi mai retras.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Rac

Vei face tot posibilul ca, în jurul tău, să fie liniște și armonie. Nu îți va fi deloc simplu cu unii membri ai familiei, dar nu vei renunța deloc.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Leu

O parte din tine va dori dorește să stea acasă, iar cealaltă te împinge să ieși mai des sau să te distrezi. Până la urmă, le vei împăca pe ambele.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Fecioară

Ziua va depinde, în mare parte, de calitatea comunicării cu partenerul sau cu prietenii. Nu este o zi potrivită pentru discuții complicate.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Balanță

Luna se află în semnul tău și se apropie de un careu cu Jupiter. Vei dori să te ocupi de multe activități. Dar nu uita să ceri sprijinul familiei!

Horoscop 16 noiembrie 2025 Scorpion

Beneficiezi din plin de trigonul Soare-Jupiter. Privești partea plină a paharului și decizi să trăiești clipa indiferent de cum va fi ziua.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Săgetător

Mercur retrograd îți va da planurile peste cap. De aceea, astrele îți recomandă să nu faci prea multe promisiuni, nu te vei putea ține de ele.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Capricorn

Dacă lumea din jurul tău este bine, atunci și tu vei avea o zi bună. Dacă nu, vei consuma timp și alte resurse pentru a-i ajuta pe cei dragi.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Vărsător

Îți faci tu multe socoteli, însă nu vei putea să le respecți. Și până la urmă, poate chiar este nevoie să te răsfeți când mergi la cumpărături.

Horoscop 16 noiembrie 2025 Pești

Poate fi o zi foarte romantică! Mai ales dacă îți propui să fie așa. Astrele îți recomandă să investești în timpul petrecut alături de partener.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 16 noiembrie
zodii
mercur retrograd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Primele măsuri după tragedia de la o clinică stomatologică, unde o fetiţă de doi a murit după anestezia generală
Publicat acum 16 minute
Ministerul Sănătății anunță 5.374 de locuri la Rezidențiat 2024
Publicat acum 19 minute
Nicuşor Dan, faţă în faţă cu Simona Gheorghe şi Dragoş Bistriceanu la România TV. Răspunsuri la întrebările momentului
Publicat acum 48 minute
Zelenski anunță un acord pentru importuri de gaz cu Grecia și pregătește un pact „istoric” cu Franța
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Programa şcolară, prea încărcată? Cine trebuie să rezolve problema. Copilul "copleşit nu va mai da rezultate"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat acum 16 ore si 9 minute
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close