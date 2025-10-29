€ 5.0829
Data actualizării: 21:49 29 Oct 2025 | Data publicării: 21:14 29 Oct 2025

EXCLUSIV Lună Plină, 5 noiembrie. Patru zodii nu mai acceptă jumătăți de măsură
Autor: Daniela Simulescu

solar-system-planet-collage Sursă foto: Freepik
 

Previziuni astrale. Luna Plină din Taur aduce schimbări serioase în viețile a patru nativi.

Atunci când vorbim despre Luna Plină, avem în vedere un final, o închidere de capitol, un deznodământ, o clipă de "gata, nu se mai poate!". De obicei, în jurul Lunii Pline se petrec evenimente asupra cărora nu avem control. Emoțiile sunt puternice și scoase la suprafață. 

Discutăm acum despre o Lună Plină în al doilea semn al zodiacului, cel dornic de confort, stabilitate și pragmatism. Ceea ce înseamnă că ne va fi mai greu să trecem la fapte. Sau că vom avea nevoie de un declic. 

Semnele cele mai afectate vor fi cele fixe. 

Taur/Ascendent în Taur

Ești într-o perioadă destul de dinamică! Luna Plină din semnul tău nu va face decât să pună gaz pe foc. Oarecum pregătește terenul pentru reîntoarcerea lui Uranus. Cu alte cuvinte, începutul lunii noiembrie va fi memorabil. Unii dintre voi vor lua decizii radicale, alții vor încheia etape. Emoțiile vor fi puternice, reacțiile pe măsură. Cert este că nu mai puteți trage după voi oameni sau situații care atârnă și nu vă aduc nimic bun. 

Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Leu/Ascendent în Leu

Luna Plină va activa casa a zecea, acolo unde se va întoarce Uranus. Pot apărea schimbări neașteptate pe plan profesional. Și deși nu sunteți implicați în mod direct, tot veți resimți efectele acestora. Este momentul potrivit pentru a decide următorul pas în carieră. Fie că este vorba de schimbarea domeniului de activitate sau nevoia de mai multă independență. Nu te vei plictisi deloc!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Luna Plină va avea loc în casa a șaptea. În ultimele săptămâni, ai avut parte de multe oportunități. Acum este timpul faci spațiu unei noi vieți. Dar, mai întâi, trebuie să accepți ce nu mai funcționează. În special, pe plan relațional. Cei care vor să treacă la următorul nivel vor prinde curaj. Cei care nu se mai simt bine în relația actuală își vor da seama dacă merită să lupte pentru continuarea acesteia sau nu. 

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Plină se va petrece în casa a patra. Viața ta a fost, oricum, agitată în ultimele săptămâni. Mai ales la locul de muncă. Acum, îți vei îndrepta atenția către casă și familie. Urmează vești neașteptate despre cei dragi, poate chiar șocante. Unii dintre voi vor decide pe nepusă masă să se mute sau să facă investiții pe plan imobiliar. Va fi dificil de gestionat echilibrul între viața profesională și cea personală. 

