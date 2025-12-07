Horoscop Berbec 2026. Aflăm ce îți rezervă astrele de la Daniela Simulescu

Viața ta din anul 2026 va fi precum un paradox. O parte din ea se va stabiliza fără prea mult efort, acea parte pentru care te străduiai serios în trecut. Iar alta parte, cea care mergea de la sine, va fi destul de haotică și în ceață. Se închide un ciclu și de deschide altul.

Ai și un cuvânt cheie care te va urmări în tot ce vei face în 2026: maturizarea. Indiferent de vârstă, etapă sau experiența acumulată până acum.

Astrele vor fi cu ochii pe tine. Spunem asta pentru că evenimentele principale se vor petrece la tine în semn.

Tranzitul lui Neptun

Pe 26 ianuarie, Neptun (re)intră în semnul tău. Unde va rămâne, fii atent, până în 2039! L-ai avut în vizită, pentru scurt timp, între 25 martie-22 octombrie 2025. Poate, încă din acest interval, ai început să simți că nu îți mai găsești locul. În astrologie, Neptun reprezintă dizolvarea, iluzille, confuzia, haosul, spiritualitatea, legătura cu divinitatea. Aceste concepte nu îți vor fi străine. Cum ești un semn de foc și reprezinți primăvara, tu vrei să știi pe ce te bazezi, să ai control, să iei decizii. Neptun îți va arăta că nu mai este valabil ce știai de ani sau decenii. Și te obligă să faci schimbări, care par pe moment absurde, dar unele care se vor dovedi cele potrivite.

Tranzitul lui Saturn

Pe 14 februarie, Saturn revine și el în semnul tău, unde va sta până în 2028. Iar tranzitul acesta îl vei simți din plin! În mod concret. Saturn vine și îți arată că ai limite: fizice și emoționale. În primul rând, trebuie să fii atent la sănătate, indiferent de vârstă. Vei fi mai obosit și nu vei mai putea să te ocupi de multe activități în același timp. Dacă este ceva ce disprețuiește Saturn este superficialitatea. Preferă simplitatea, responsabilitatea, acceptarea. Unele capitole se vor închide pentru că nu îți mai aduc nimic bun. Chiar dacă tu nu vrei. Altele se vor deschide și te vor obliga să îți asumi noi responsabilități. Și discutăm pe mai multe planuri.

Marea conjuncție Saturn-Neptun

Pe 20 februarie, Saturn și Neptun se întâlnesc în semnul tău. Vorbim despre un eveniment astrologic rar și special. Ultima dată s-a petrecut în 1703. Și îți oferă posibilitatea de a începe o nouă viață. Una mai autentică. Îți va lipsi sentimentul de siguranță, ți se vor părea multe faze nedrepte și vei încerca, fără succes, să te împotrivești. Dar universul știe ce face!

Tranzitul lui Jupiter

Și acum veștile cele mai bune! Până pe 1 iulie, Jupiter(Marele Benefic) rămâne în casa a patra. Și îți oferă posibilitatea de a te muta, de a achiziționa/vinde sau închiria o locuință. De a îmbunătăți relația cu familia sau de a-ți întemeia tu una. Iar după 1 iulie, Jupiter se duce în casa a cincea, cea care se ocupă de iubire, copii, pasiune, câștiguri. Deci a doua jumătate a anului va fi foarte bună pe plan personal.

