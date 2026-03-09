€ 5.0979
Data actualizării: 23:37 09 Mar 2026 | Data publicării: 22:58 09 Mar 2026

Daciana Sârbu a zis ce i-a lipsit lui Victor Ponta pentru a ajunge președintele României
Autor: Anca Murgoci

Daciana Sârbu Daciana Sârbu

Daciana Sârbu a fost întrebată ce crede că i-a lipsit lui Victor Ponta pentru a fi președintele României.

Răspunsul Dacianei Sârbu a dat un răspuns scurt: „Norocul?”

Întrebată de Cătălin Măruță dacă norocul și-l mai face omul și cu mâna lui, Daciana Sârbu a zis: „Acum sigur că putem dezbate, dar eu cred că trebuie să ai și un pic de noroc, să fie și un context poate în care să se alinieze niște planete. Iar dacă planetele se aliniază strâmb... se întâmplă așa. Sigur că atunci când joci faci și greșeli. Când intri într-un joc, nu ai cum să faci lucrurile perfect, de-asta spun că trebuie să ai și un pic de noroc. Că unii greșesc mai mult și uite că totuși li se întâmplă să și câștige”.

La alegerile prezidențiale 2025, Victor Ponta a obținut 13,04% din voturi. A fost votat de 1.230.226 oameni și a ieșit pe locul patru.

