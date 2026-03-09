€ 5.0941
DCNews Stiri Ședință decisivă în PSD. Sorin Grindeanu face declarațiile momentului VIDEO
Data actualizării: 11:07 09 Mar 2026 | Data publicării: 09:41 09 Mar 2026

Ședință decisivă în PSD. Sorin Grindeanu face declarațiile momentului VIDEO
Autor: Roxana Neagu

Sorin Grindeanu intra in sediul psd Sorin Grindeanu, la sediul PSD. Inquam Photos/ Octav Ganea

O ședință decisivă a avut loc în PSD privind viitorul coaliției de guvernare și bugetul României.

UPDATE: Sorin Grindeanu face declarații după ședința PSD. Conform acestuia, par a nu fi prinse, în proiectul de buget trimis de către ministrul Nazare, mai multe aspecte-cheie pentru social-democrați, precum creșterea salariului minim, dar și altele. 

PSD a vorbit astăzi și despre București, invitat fiind Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Concret, este vorba despre datoriile Capitalei, căutându-se o soluție comună pentru toate orașele României cu mari datorii. 

---- 

”Aseară, târziu, a trimis proiectul de buget” a spus Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în urmă cu scurt timp, întrebat dacă a primit de la ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, o altă propunere de buget pentru 2026. 

Astăzi, liderii PSD se reunesc pentru a decide condițiile în care votează bugetul României pe 2026 și dacă rămân la guvernare. În același timp, tot astăzi, premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință cu liderii coaliției pentru bugetul țării. 

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat convingerea că vom avea buget luna aceasta: 

”România va avea un buget în luna martie a acestui an. În Coaliție sunt niște partide, în care sunt niște oameni, oamenii ăștia spun lucruri unii despre alții, dar pe chestiunea bugetului, România va avea buget. Vorbim cu fiecare dintre ei. Vă spun că cu siguranță vom avea buget. Ar fi fost bine să avem buget în noiembrie sau decembrie. Însă, pentru că există această îngrijorare, nu numai în România, și pentru că e o problemă importantă, m-am consultat cu liderii partidelor”. 

coalitie de guvernare
sorin grindeanu
psd
pnl
guvernul bolojan
ilie bolojan
buget 2026
