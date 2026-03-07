€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 9-15 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Data actualizării: 16:31 07 Mar 2026 | Data publicării: 16:30 07 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 9-15 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-daniela-simulescu-astrolog-dcnews_66819600 Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna începe cu un aspect armonios. Un trigon între Mercur retrograd din Pești și Jupiter retrograd din Rac. Exact aspectul necesar pentru a ne păstra încrederea, pentru a relua unele idei și pentru a comunica destul de convingător. Și cumva logica și intuiția își dau mâna.

Pe 11 martie, Jupiter își oprește retrogradarea în semnul Racului, acolo unde va rămâne până la finalul lunii iunie.

Citește și Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Iar la finalul săptămânii, Mercur retrograd face o conjuncție cu Marte. Se pot lua decizii brusc, se vor face declarații tendențioase și pot apărea probleme legate de tehnologie sau transport.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 8 martie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop saptamanal
astrolog daniela simulescu
mercur retrograd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
Marcel Ciolacu, lecție pentru Oana Țoiu: Așa se face. Se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații
Publicat acum 43 minute
Surse: Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier
Publicat acum 44 minute
„Ziua mea de naștere s-a transformat într-un coșmar: Explozii și avioane de luptă deasupra hotelului”
Publicat acum 48 minute
Horoscop 9-15 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Explozie masivă în orașul iranian Bushehr. Ar fi fost lovit sediul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Publicat acum 8 ore si 3 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 11 ore si 44 minute
BANCUL ZILEI: Importanța reclamei
Publicat acum 7 ore si 58 minute
Horoscop 7 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 6 minute
Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close