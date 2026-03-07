Horoscop 9-15 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Săptămâna începe cu un aspect armonios. Un trigon între Mercur retrograd din Pești și Jupiter retrograd din Rac. Exact aspectul necesar pentru a ne păstra încrederea, pentru a relua unele idei și pentru a comunica destul de convingător. Și cumva logica și intuiția își dau mâna.

Pe 11 martie, Jupiter își oprește retrogradarea în semnul Racului, acolo unde va rămâne până la finalul lunii iunie.

Iar la finalul săptămânii, Mercur retrograd face o conjuncție cu Marte. Se pot lua decizii brusc, se vor face declarații tendențioase și pot apărea probleme legate de tehnologie sau transport.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 8 martie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.