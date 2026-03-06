€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Eutanasieri ilegale, adăposturi private și reforma sistemului câinilor fără stăpân: Dialog în premieră cu președintele ANSVSA / video
Data actualizării: 16:19 06 Mar 2026 | Data publicării: 14:01 06 Mar 2026

EXCLUSIV Eutanasieri ilegale, adăposturi private și reforma sistemului câinilor fără stăpân: Dialog în premieră cu președintele ANSVSA / video
Autor: Elena Aurel

alexandru bociu1 Alexandru Bociu, președinte ANSVSA

În această seară, de la ora 19:00, emisiunea D.C. ANIMA aduce în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme din ultimii ani: modul în care este gestionată problema câinilor fără stăpân în România și suspiciunile privind eutanasierile ilegale din unele adăposturi private.

Invitatul emisiunii este Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un dialog amplu despre responsabilitatea instituțiilor, controalele în adăposturi și clarificarea cadrului legal privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Interviul vine într-un moment tensionat pentru sistemul sanitar-veterinar, după investigații și percheziții desfășurate în mai multe județe în legătură cu presupuse încălcări ale legislației privind gestionarea câinilor fără stăpân. În cadrul emisiunii sunt discutate în premieră clarificări directe din partea conducerii ANSVSA cu privire la ce este legal și ce nu este permis în cazul eutanasierii câinilor.

Un punct central al discuției îl reprezintă eutanasierile realizate în adăposturi private, subiect care a generat numeroase controverse în spațiul public. Sunt analizate situațiile în care astfel de practici devin ilegale și pot constitui infracțiuni, precum și responsabilitatea autorităților în prevenirea și sancționarea acestor fapte.

De asemenea, dialogul abordează cazul din județul Vrancea, care a ridicat semne de întrebare privind modul în care sunt realizate controalele în adăposturi și responsabilitatea structurilor sanitar-veterinare teritoriale.

În cadrul emisiunii vor fi prezentate și propunerile ANSVSA transmise Guvernului României pentru modificarea cadrului actual de gestionare a câinilor fără stăpân. Printre acestea se regăsesc măsuri care vizează limitarea transportului câinilor între județe, clarificarea responsabilităților autorităților locale și întărirea controlului asupra adăposturilor.

Un alt punct important al discuției îl reprezintă schimbarea de paradigmă de la capturare și eutanasiere către prevenție, prin programe de sterilizare în masă, identificare și microcipare, precum și prin colaborarea cu organizațiile neguvernamentale și medicii veterinari.

Emisiunea este realizată de Tudor-Tim Ionescu, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul protecției animalelor și pentru experiența administrativă din București, unde în perioada mandatului de consilier general au fost implementate măsuri care au dus la oprirea eutanasierilor în adăposturile publice și la reforma Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA). Modelul implementat ulterior în București și extins la nivelul județului Ilfov este frecvent invocat drept exemplu de bune practici în gestionarea responsabilă a câinilor fără stăpân.

Dialogul promite să aducă în prim-plan clarificări esențiale despre legalitatea eutanasierilor, responsabilitatea instituțiilor și direcțiile de reformă ale sistemului, într-un moment în care tema gestionării câinilor fără stăpân revine în centrul atenției publice.

Emisiunea va fi transmisă, vineri seara, pe Facebook și YouTube DC News, începând cu ora 19:00. Rămâneți alături de noi!

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dc anima
tudor tim ionescu
alexandru bociu
ansvsa
caini fara stapan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Comisia Europeană, reacție după amenințările lui Zelenski la adresa lui Orban
Publicat acum 19 minute
COMPAS: Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, experiență practică în studioul DCNews
Publicat acum 33 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
Publicat acum 42 minute
Biscuiți cu nucă de cocos, o rețetă ieftină care îți îndulcește zilele de primăvară
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Cum va fi vremea de Ziua Femeii. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 2 ore si 45 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 3 ore si 20 minute
O nouă țară vrea să intre în NATO, după începerea războiului cu Iranul: Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Horoscop 6 martie 2026. Venus intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close