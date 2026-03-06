Invitatul emisiunii este Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un dialog amplu despre responsabilitatea instituțiilor, controalele în adăposturi și clarificarea cadrului legal privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Interviul vine într-un moment tensionat pentru sistemul sanitar-veterinar, după investigații și percheziții desfășurate în mai multe județe în legătură cu presupuse încălcări ale legislației privind gestionarea câinilor fără stăpân. În cadrul emisiunii sunt discutate în premieră clarificări directe din partea conducerii ANSVSA cu privire la ce este legal și ce nu este permis în cazul eutanasierii câinilor.

Un punct central al discuției îl reprezintă eutanasierile realizate în adăposturi private, subiect care a generat numeroase controverse în spațiul public. Sunt analizate situațiile în care astfel de practici devin ilegale și pot constitui infracțiuni, precum și responsabilitatea autorităților în prevenirea și sancționarea acestor fapte.

De asemenea, dialogul abordează cazul din județul Vrancea, care a ridicat semne de întrebare privind modul în care sunt realizate controalele în adăposturi și responsabilitatea structurilor sanitar-veterinare teritoriale.

În cadrul emisiunii vor fi prezentate și propunerile ANSVSA transmise Guvernului României pentru modificarea cadrului actual de gestionare a câinilor fără stăpân. Printre acestea se regăsesc măsuri care vizează limitarea transportului câinilor între județe, clarificarea responsabilităților autorităților locale și întărirea controlului asupra adăposturilor.

Un alt punct important al discuției îl reprezintă schimbarea de paradigmă de la capturare și eutanasiere către prevenție, prin programe de sterilizare în masă, identificare și microcipare, precum și prin colaborarea cu organizațiile neguvernamentale și medicii veterinari.

Emisiunea este realizată de Tudor-Tim Ionescu, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul protecției animalelor și pentru experiența administrativă din București, unde în perioada mandatului de consilier general au fost implementate măsuri care au dus la oprirea eutanasierilor în adăposturile publice și la reforma Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA). Modelul implementat ulterior în București și extins la nivelul județului Ilfov este frecvent invocat drept exemplu de bune practici în gestionarea responsabilă a câinilor fără stăpân.

Dialogul promite să aducă în prim-plan clarificări esențiale despre legalitatea eutanasierilor, responsabilitatea instituțiilor și direcțiile de reformă ale sistemului, într-un moment în care tema gestionării câinilor fără stăpân revine în centrul atenției publice.

