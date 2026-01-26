€ 5.0960
DCNews Stiri România de azi: Ce învățăm din lecția istoriei? Prof. dr. Mihai Manea, invitat la DC Edu / video
Data actualizării: 16:18 26 Ian 2026 | Data publicării: 16:12 26 Ian 2026

EXCLUSIV România de azi: Ce învățăm din lecția istoriei? Prof. dr. Mihai Manea, invitat la DC Edu / video
Autor: Elena Aurel

mihai manea Prof. dr. Mihai Manea, la DC News

Prof. dr. Mihai Manea, inspector școlar specialitatea istorie la ISMB și președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR - Clio, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 26 ianuarie, începând cu ora 20:00, prof. dr. Mihai Manea, inspector școlar specialitatea istorie la ISMB și președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR - Clio, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Historia magistra vitae

Mit și adevăr în istorie. Între mitizare și minimalizare 

24 Ianuarie 1859, Unirea Principatelor. Semnificații istorice

Edificarea României Moderne. Fondatorii, Proiectul Politic

România de azi. Ce învățăm din lecția istoriei?

Istoria în școală 

Importanța cunoașterii istoriei pentru noile generații 

Starea educației românești: dificultăți și priorități

Analfabetismul funcțional: cauze și soluții 

Identitatea națională în Uniunea Europeană și în lumea globalizării 

Repere și modele istorice în dezvoltarea și evoluția României

Lumea în criză. Încotro mergem?

Emisiunea va fi transmisă luni, 26 ianuarie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube. 

Rămâneţi alături de noi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prof. dr. mihai manea
sorin ivan
DC EDU
istorie
analfabetism functional
