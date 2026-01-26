România de azi: Ce învățăm din lecția istoriei? Prof. dr. Mihai Manea, invitat la DC Edu / video

Luni, 26 ianuarie, începând cu ora 20:00, prof. dr. Mihai Manea, inspector școlar specialitatea istorie la ISMB și președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR - Clio, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Historia magistra vitae

Mit și adevăr în istorie. Între mitizare și minimalizare

24 Ianuarie 1859, Unirea Principatelor. Semnificații istorice

Edificarea României Moderne. Fondatorii, Proiectul Politic

România de azi. Ce învățăm din lecția istoriei?

Istoria în școală

Importanța cunoașterii istoriei pentru noile generații

Starea educației românești: dificultăți și priorități

Analfabetismul funcțional: cauze și soluții

Identitatea națională în Uniunea Europeană și în lumea globalizării

Repere și modele istorice în dezvoltarea și evoluția României

Lumea în criză. Încotro mergem?

Emisiunea va fi transmisă luni, 26 ianuarie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

