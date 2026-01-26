România de azi: Ce învățăm din lecția istoriei? Prof. dr. Mihai Manea, invitat la DC Edu / video

Prof. dr. Mihai Manea, inspector școlar specialitatea istorie la ISMB și președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR - Clio, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Luni, 26 ianuarie, începând cu ora 20:00, prof. dr. Mihai Manea, inspector școlar specialitatea istorie la ISMB și președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR - Clio, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
Historia magistra vitae
Mit și adevăr în istorie. Între mitizare și minimalizare
24 Ianuarie 1859, Unirea Principatelor. Semnificații istorice
Edificarea României Moderne. Fondatorii, Proiectul Politic
România de azi. Ce învățăm din lecția istoriei?
Istoria în școală
Importanța cunoașterii istoriei pentru noile generații
Starea educației românești: dificultăți și priorități
Analfabetismul funcțional: cauze și soluții
Identitatea națională în Uniunea Europeană și în lumea globalizării
Repere și modele istorice în dezvoltarea și evoluția României
Lumea în criză. Încotro mergem?
Emisiunea va fi transmisă luni, 26 ianuarie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.
