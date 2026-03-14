Tot ce trebuie să știi despre Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă vitală pe care Iranul o blochează

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă mai "multor ţări" să ofere sprijin militar pentru a ajuta la asigurarea unei navigări comerciale în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz. El a spus că speră ca "China, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alţii" să se alăture SUA în trimiterea de nave către strâmtoarea dintre Iran şi Oman.

CNN amintește că Iranul a avertizat în repetate rânduri că navele care trec prin strâmtoare vor fi vizate în contextul războiului în desfășurare din regiune.

Cel puțin 16 nave au fost atacate în Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman și în jurul acestuia de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Strâmtoarea Ormuz, „punct critic de blocare a petrolului”

Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă care ocolește Iranul și Omanul, este principala rută pentru transportul țițeiului din țări bogate în petrol, precum Arabia Saudită și Kuweit, către restul lumii.

Iranul controlează partea nordică a strâmtorii. Aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, sau aproximativ o cincime din producția globală zilnică, curg prin strâmtoare în fiecare zi, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA, care numește canalul un „punct critic de blocare a petrolului”. Potrivit EIA, „există foarte puține opțiuni alternative pentru a scoate petrolul din strâmtoare dacă aceasta este închisă”.

Strâmtoarea transportă, de asemenea, aproximativ o cincime din comerțul global cu gaze naturale lichefiate.

Analiștii din domeniul energiei au avertizat că prețurile petrolului și gazelor naturale vor rămâne probabil ridicate până când strâmtoarea va fi traversabilă.

Companiile majore de transport containerizat, inclusiv Maersk, Hapag-Lloyd, MSC și CMA CGM, deviază, de asemenea, navele de pe calea navigabilă și din regiune, potrivit firmei de logistică Freightos.












