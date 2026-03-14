DCNews Stiri Tot ce trebuie să știi despre Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă vitală pe care Iranul o blochează
Data publicării: 20:10 14 Mar 2026

Tot ce trebuie să știi despre Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă vitală pe care Iranul o blochează
Autor: Doinița Manic

Imagine cu harta Iranului. Iranul controlează partea nordică a strâmtorii Ormuz. Sursa foto: freepik, @pablographix

Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă îngustă care ocolește Iranul și Omanul.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă mai "multor ţări" să ofere sprijin militar pentru a ajuta la asigurarea unei navigări comerciale în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz. El a spus că speră ca "China, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alţii" să se alăture SUA în trimiterea de nave către strâmtoarea dintre Iran şi Oman.

CNN amintește că Iranul a avertizat în repetate rânduri că navele care trec prin strâmtoare vor fi vizate în contextul războiului în desfășurare din regiune.

Cel puțin 16 nave au fost atacate în Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman și în jurul acestuia de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Strâmtoarea Ormuz, „punct critic de blocare a petrolului”

Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă care ocolește Iranul și Omanul, este principala rută pentru transportul țițeiului din țări bogate în petrol, precum Arabia Saudită și Kuweit, către restul lumii.

Iranul controlează partea nordică a strâmtorii. Aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, sau aproximativ o cincime din producția globală zilnică, curg prin strâmtoare în fiecare zi, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA, care numește canalul un „punct critic de blocare a petrolului”. Potrivit EIA, „există foarte puține opțiuni alternative pentru a scoate petrolul din strâmtoare dacă aceasta este închisă”.

Strâmtoarea transportă, de asemenea, aproximativ o cincime din comerțul global cu gaze naturale lichefiate.

Analiștii din domeniul energiei au avertizat că prețurile petrolului și gazelor naturale vor rămâne probabil ridicate până când strâmtoarea va fi traversabilă.

Companiile majore de transport containerizat, inclusiv Maersk, Hapag-Lloyd, MSC și CMA CGM, deviază, de asemenea, navele de pe calea navigabilă și din regiune, potrivit firmei de logistică Freightos.

 
 
 

 
 
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 30 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 33 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 45 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 54 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 2 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close