Accident grav în Cluj: Un bărbat a murit

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, una dintre victime a rămas încarcerată în autoturism, iar echipele de intervenție au început imediat operațiunea de salvare.

„Pompierii Detaşamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut în zona Bulevardului Muncii, spre comuna Apahida. Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism şi o autocisternă. În autoturism se află o victimă încarcerată, iar echipajele lucrează pentru extragerea acesteia. Totodată, nu sunt raportate scurgeri de combustibil din autocisternă. () Victima a fost extrasă, este vorba despre un bărbat, care se află în stop cardio-respirator. Astfel, echipajele aplică manevre de resuscitare. De asemenea, la faţa locului mai primeşte îngrijiri medicale o persoană”, se arată într o informare a ISU Cluj.

Victima nu a mai putut fi salvată

La scurt timp după intervenție, reprezentanții ISU Cluj au anunțat că bărbatul aflat în stop cardio respirator a fost declarat decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale.

A doua victimă, un bărbat aflat în autoturism, a fost transportată la spital pentru investigații și tratament.

Primele date ale anchetei

Polițiștii din Cluj au transmis că autoturismul în care se aflau victimele ar fi intrat pe contrasens înainte de impact.

„Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un bărbat de 66 de ani, din comuna Jucu, ar fi pătruns pe sensul opus de mers în condiţii ce urmează a se stabili în cadrul cercetărilor, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 47 de ani, din judeţul Bihor. Din nefericire, in urma evenimentului, a rezultat decesul conducătorului autovehiculului, iar un bărbat de 54 de ani, pasager în autoturism, a avut nevoie de îngrijiri medicale”, informează IPJ Cluj, potrivit Agerpres.

Polițiștii au precizat că șoferul autocisternei a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.