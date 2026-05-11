Olena Zelenska vine la București, alături de Volodimir Zelenski, la Summitul B9. Va avea program separat cu Mirabela Grădinaru
Data publicării: 11 Mai 2026

Olena Zelenska vine la București, alături de Volodimir Zelenski, la Summitul B9. Va avea program separat cu Mirabela Grădinaru
Autor: Roxana Neagu

Zelenska Olena Zelenska/ Agerpres

Soția președintelui Volodimir Zelenski vine la București, unde, în timpul Summitului B9, va avea program separat cu partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

Miercuri, 13 mai, președintele Nicușor Dan găzduiește, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.

Printre cei prezenți, se numără și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acesta nu va veni singur. Conform unor surse, și Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, va fi și ea prezentă, dar va avea un program separat, cu partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.  

Lista celor care vor participa la Summit-ul B9 de la București: 

  • Secretarul General NATO, Mark Rutte;
  • Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;
  • Președintele Republicii Estonia, Alar Karis;
  • Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel;
  • Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;
  • Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;
  • Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;
  • Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;
  • Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;
  • Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno;
  • Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;
  • Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;
  • Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;
  • Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;
  • Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

