DCNews Politica Claudiu Manda, mesaj către PNL și USR: În momentul de faţă, PSD are pe masă două opţiuni
Data actualizării: 14:33 06 Mai 2026 | Data publicării: 14:31 06 Mai 2026

Claudiu Manda, mesaj către PNL și USR: În momentul de faţă, PSD are pe masă două opţiuni
Autor: Andrei Itu

claudiu manda psd Claudiu Manda, secretar general PSD și europarlamentar. Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat miercuri că social democrații au două variante politice, după căderea Guvernului Bolojan.

Claudiu Manda, secretar general al PSD, a afirmat miercuri că partidul are două opţiuni politice: fie să participe la formarea unei construcţii pro-occidentale şi pro-europene, fie să intre în opoziţie, dacă o astfel de formulă de guvernare nu poate fi făcută.

Manda a vorbit și despre Bursa de valori

"Prima ştire pe ziua de astăzi este că Bursa de valori a crescut. Deci ştirile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoţional. În ceea ce priveşte PSD, în momentul de faţă avem pe masă două opţiuni. Prima opţiune este să fim parte a soluţiei şi anume să existe o construcţie pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte, cea de-a doua opţiune este să intrăm în opoziţie dacă nu găsim astfel de opţiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus şi până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-AUR", a declarat Claudiu Manda. 

Manda spune că PSD vrea să fie parte a unei soluții și mizează pe o coaliție pro-europeană

"Aşteptăm discuţiile informale de la Cotroceni ale domnului preşedinte şi cu reprezentanţii PSD şi cu celelalte partide. Dacă de acolo se degajă un punct de vedere şi o convergenţă, sigur că, aşa cum spuneam şi mai devreme, ne dorim să fim parte a soluţiei", a spus Manda la Palatul Parlamentului după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

Cum va mai fi o coaliție pro-europeană după ce PNL și USR au anunțat că nu vor mai guverna cu PSD

Chestionat cum vede PSD o coaliţie pro-europeană în condiţiile în care PNL şi USR au anunţat că nu vor mai guverna alături de social-democraţi, Manda a spus că aceste declaraţii au fost făcute "la cald".

"Le considerăm că sunt afirmaţii şi decizii la cald. Aşteptăm să se liniştească lucrurile. Partidul Naţional Liberal a mai declarat la un moment dat că nu va mai face nicio discuţie cu Partidul Democrat, până la urmă au ajuns să fuzioneze", a mai spus Claudiu Manda.

