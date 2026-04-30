Politica

Marius Calomfirescu, numit prefect al județului Dâmbovița
Data publicării: 08:03 30 Apr 2026

Marius Calomfirescu, numit prefect al județului Dâmbovița
Autor: Crişan Andreescu

Calomfirescu

Marius Calomfirescu, președintele USR Tîrgoviște, a fost numit prefect al județului Dâmbovița.

Marius  Calomfirescu îl va înlocui pe social-democratul Marian Tănase, care a demisionat ca urmare a retragerii partidului de la guvernare și susținerii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Noul prefect va depune jurământul  în cursul zilei de joi, acesta urmând să facă echipă cu subprefectul PNL, Teodor Rădoi.

USR a obținut în Dâmbovița, în urma alegerilor parlamentare din 2024, un scor de 8,62 la sută, în spatele PSD, AUR și PNL. 
 

Comentarii (3)

Nicolae Ștefan   •   30 Aprilie 2026   •   11:37

Usereul și peneleul , va împuți Romănia !

traian-traian   •   30 Aprilie 2026   •   10:43

dex democratie,-forma de organizare a statului in care puterea este exercitata de popor- aur 20%voturi, ce sunt, magari, catari, boi berbeci ??????

Justinianus   •   30 Aprilie 2026   •   08:21

Jura degeaba, noul guvern dupa motiune va restabili ordinea fireasca..

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
AFM anunță ecologizarea unui depozit neconform din Vulcan: publicul, invitat să trimită observații asupra proiectului
Publicat acum 22 minute
Regele Charles, declarație cu subînțeles despre sănătate în timpul vizitei de stat din SUA: „Nu voi vedea viitorul îndepărtat”
Publicat acum 42 minute
Cum merge piața imobiliară, conform celor din domeniu. Ce caută cumpărătorii și unde găsesc cele mai mici prețuri
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Japonia testează roboți umanoizi pentru operațiuni la sol, pe fondul crizei de personal din aeroporturi
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Scandalul micilor! Ingredientul care le schimbă gustul și le crește prețul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Horoscop 30 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 35 minute
BANCUL ZILEI: Sfatul unui tată...
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Marius Calomfirescu, numit prefect al județului Dâmbovița
Publicat acum 3 ore si 14 minute
Anglia, țara în care plățile cash pare că au pierdut lupta cu plățile electronice - opinie
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
