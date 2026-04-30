Marius Calomfirescu, numit prefect al județului Dâmbovița

Marius Calomfirescu, președintele USR Tîrgoviște, a fost numit prefect al județului Dâmbovița.
Marius Calomfirescu îl va înlocui pe social-democratul Marian Tănase, care a demisionat ca urmare a retragerii partidului de la guvernare și susținerii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Noul prefect va depune jurământul în cursul zilei de joi, acesta urmând să facă echipă cu subprefectul PNL, Teodor Rădoi.
USR a obținut în Dâmbovița, în urma alegerilor parlamentare din 2024, un scor de 8,62 la sută, în spatele PSD, AUR și PNL.
Usereul și peneleul , va împuți Romănia !
dex democratie,-forma de organizare a statului in care puterea este exercitata de popor- aur 20%voturi, ce sunt, magari, catari, boi berbeci ??????
Jura degeaba, noul guvern dupa motiune va restabili ordinea fireasca..
de Anca Murgoci