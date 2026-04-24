Ilie Bolojan, despre listarea companiilor de stat la bursă: Nu e o decizie a actualului guvern

Propunerea vicepremierului Oana Gheorghiu privind listarea la bursă a unor companii de stat a fost aspru criticată în spațiul public în ultimele zile. În acest context, premierul Ilie Bolojan a venit cu noi declarații despre acest subiect, afirmând că nu este vorba de „o decizie a actualului guvern, nu e un tun pe ultima sută de metri”.

„O astfel de afirmație se bazează pe o informare, care a fost prezentată în ședința de guvern. Subliniez, o informare legată de situația companiilor din România, care ar putea, având în vedere datoriile care au fost acumulate, să intre în faliment, ca să nu mai genereze pierderi pentru că erau irecuperabile, care dintre ele ar putea fi îmbunătățită activitatea sau o altă metodă de îmbunătățire de a vinde pachete minoritare pentru ca statul să păstreze controlul de la alte companii.

Asta nu înseamnă vânzarea companiei de pe o zi pe alta. Informare și posibile variante de lucru”, a spus Ilie Bolojan, atunci când a fost întrebat despre acuzațiile senatorului Petrișor Peiu care a afirmat că se pregătește o „escrocherie” prin această posibilă listare la bursă.

„Dacă un guvern, indiferent care este, ia o decizie ca la o companie de stat să vândă un pachet de acțiuni atunci este o procedură care durează minim un an, un an și jumătate, compania trebuie evaluată, acțiunile se evaluează, se aprobă în diferite foruri.

Eu cred că eficiența companiilor de stat, performanța acestora, poate fi îmbunătățită prin listarea la bursă. Asta înseamnă transparență, metode de management certificate pe plan internațional. Dacă se vând pachete minoritare de acțiuni intră un privat în conducere și va avea grijă să nu își bată joc de bani. În felul acesta, per total, se îmbunătățește performanța companiei.

Nu e o decizie a actualului guvern, nu e un tun pe ultima sută de metri pentru că ipotetic, dacă mâine s-ar decide, dar nu s-a decis, s-ar putea vedea niște rezultate peste un an de zile”, a mai spus Bolojan la Europa FM.